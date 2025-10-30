鳳林生態遊憩區公開招商廣邀民間投資 打造國際慢活度假營地

▲鳳林生態遊憩區空拍照。

【記者 劉瑞娜／花蓮 報導】交通部觀光署花東縱谷國家風景區管理處（以下簡稱縱管處）為持續促進花東縱谷地區觀光發展，並響應健康、低碳、環保的旅遊趨勢，依據「促進民間參與公共建設法」(以下簡稱促參法)及「民間自行規劃申請參與公共建設作業辦法」第12條規定，辦理「花蓮縣鳳林鎮鳳林生態遊憩區興建營運移轉計畫案」公開招商。本次招商公告徵求期間，自114年10月30日起至115年1月30日下午5時止。

縱管處表示，鳳林生態遊憩區位於花蓮縣鳳林鎮南端，跨馬太鞍溪銜接光復鄉，並緊鄰省道臺九線，交通便利，基地總面積約48.37公頃。續依促參法第46條規定，繼完成政策公告招商、初審作業後，賡續對外公開徵求其他投資人，園區經評估係採OT及BOT複合模式引進民間資源與創意，特許期間為55年；並規定未來民間機構就委託營運範圍營運前及委託新建營運範圍新建期之投資總額，不得低於新臺幣 2.4 億元（含稅）。冀望引進民間資源與創新規劃整合在地特色，並妥善利用園區第一期已完成之露營、休閒體驗及觀光服務等服務設施(含營位65席、污水處理廠、炊事亭、販賣部、公廁與淋浴間，以及興建中的生態池、服務中等)，將其打造為全方位「國際慢活生態度假營地」之花東地區新興觀光亮點。

有關申請人資格，允許單一法人或由5家（含）以下之法人組成之合作聯盟申請參與。有關申請方法、申請須知及投資契約（草案）等相關招商文件資料，已公開於財政部促參司網站(https://ppp.mof.gov.tw/WWW/inv_ann.aspx)及縱管處全球資訊網站，歡迎上網查詢或電話聯繫本案承辦人川小姐(電話：886-3-8875306，分機622)。申請人如有疑義，應於公告日起30日內以書面向縱管處請求釋疑。（照片東管處提供）