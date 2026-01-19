鳳林警鍥而不捨挽救意圖輕生男子

冬男先前已服下數顆安眠藥，當員警尋獲他時冬男竟突然倒下，警方立即通報一一九人員送往鳳林榮民醫院就醫。(鳳林分局提供)

鳳林警分局十九日表示，富源派出所所長呂曉峰接獲花蓮分局自強所通報指稱，一名冬姓男子有輕生傾向，目前在富源村某小吃店用餐，員警隨即趕至現場卻未尋獲冬姓男子。

鳳林警分局指出，富源派出所員警趕赴富源村小吃店時並未尋獲冬姓男子，富源派出所所長當機立斷，決定擴大搜尋，鍥而不捨終於在偏僻的水圳小路上尋獲冬男。

富源派出所所長呂曉峰表示，由於冬男先前已在該小吃部飲酒時已服下數顆安眠藥，當員警尋獲他時，冬男竟突然倒下，警方見狀後立即通報一一九人員到場救護，並送往鳳林榮民醫院就醫，更緊急聯繫其台北家屬。

呂曉峰指出，所幸經過鳳林榮民醫院緊急治療，冬男目前已無生命危險，心情也獲得緩解，讓心急如焚的焦急家屬終於安心，並感謝警、消熱心協助。

鳳林分局長劉玉祥表示，民眾如家中如有輕生傾向家屬，應提供情緒上的支持、並表達對當事人的關心，使當事人情緒得以表達及尋求相關單位協助，以避免憾事發生。