鳳林鎮長不滿清淤優先順序 與工務段長爆口角

花蓮縣 / 綜合報導

花蓮馬太鞍溪新堰塞湖，今(14)日下午終於解除紅色警戒！但昨(13)日溢流，不只沖進重災區萬榮鄉明利村，鳳林鎮長橋里也受災嚴重！今日一早，災後清淤全面啟動，但第一線搶災現場，卻意外火爆！萬榮鄉要求先搶通花45縣道，重機具才能進駐，但鳳林鎮不滿重機具沒到位，和公路局花蓮工務段段長，因為清淤的優先順序、意見不合，當場爆發口角！

太陽一露臉直升機立刻起飛，到馬太鞍溪上游空拍即時監測，偏綠色的是9月溢流的舊堰塞湖，偏灰色的是13日新形成的，兩個堰塞湖量體已經明顯縮小，而且持續溢流兩側邊坡也沒有崩塌或堵塞，下游河道水位穩定下降，整體水勢還在可控範圍，終於在14日下午4點多解除紅色警戒，但山下的救災現場氣氛早一步拉警報。

廣告 廣告

花蓮縣鳳林鎮鎮長林建平說：「啊我們沒有在搶(修)嗎，誰幫助我們。」站在路邊破口大罵氣到血壓飆高面紅耳赤，旁人紛紛來勸還是嚥不下滿腹委屈和怒氣。

花蓮縣鳳林鎮鎮長林建平說：「縣政府的開口契約正在搶修我們的長橋區(域)排(水)，那公路局在搶救他們的所有的一些花45縣的工作，那我們鳳林鎮公所又在搶修，我們忠一忠二的這些百姓，所以說整個現場是相當混亂。」

鎮長氣公路局搶修要求移走所有路上車輛，但很多都是來救災相關的工作人員開的車。公路局花蓮工務段段長陳麗華說：「車子不要影響，車子你停在那邊，第一個是安全的問題，第二個是它的清理就會，它的動線就會受阻，所以工務段提醒的意思是這樣。」

雙方在救災現場吵起來希望彼此互相體諒，馬太鞍溪新堰塞湖溢流受災嚴重的鳳林鎮，長橋里忠一路忠二路泥流淹過道路和民宅。

重災區萬榮鄉明利村也急需搶通花45縣道，鳳林鎮長怒罵上級答應的重機具沒有到位，但公路局花蓮工務段當時接到溢流的訊息，先撤到安全範圍也認為要優先搶通台九線，才能讓各單位的車輛重機具順利抵達災區，救災現場意外火爆在地人聞溢流色變好在大家都能互相體諒，各自立場雖然不同卻都是為了救災盡心力，吵歸吵收起情緒繼續回工作崗位全力救災。

原始連結







更多華視新聞報導

損失逾四百萬！ 鳳林鎮大榮里香草莢園損失慘重

民眾臨停咖啡店門口爆發口角！ 咖啡店長持利器恐嚇

台南火車站「恐怖運將」 排班移車起口角「亮球棒」恫嚇

