鳳梨酥名店遭爆食安危機 網傳「僅賠38元」？佳德喊「有錄音檔」反擊

[Newtalk新聞] 台北名店佳德鳳梨酥爆出食安爭議，有民眾控訴吃到黑色異物並怒留負評。北市衛生局9日突擊工廠，雖未見異物但查獲食品置於地面等違規。業者隨即發布千字聲明喊冤，強調衛生局稽查已還清白，更痛批投訴者說詞反覆，並同時駁斥網傳「只賠38元」的謠言，並表示在聲明文留言裡表示：「我們都有錄音……你良心不會痛嗎！」





這起爭議開端，消費者最初指稱鳳梨酥內藏有一隻「蟲」，且不斷要求店家給個說法。佳德表示，接獲客訴後隨即要求廠長檢查產線，但因客戶提供的照片解析度不足，遂請其寄回商品比對。經全體員工檢視該個已開封的鳳梨酥，確認異物確實在表面，但「絕對不是蟲」。

廣告 廣告





儘管從現場狀態無法釐清該異物是否曾遭加工或人為置入，且工廠在所有生產線與庫存成品中均未發現類似狀況，公司仍願採寬認定處理，無奈雙方對賠償認知差距過大，導致協調破局。佳德昨晚在社群平台語氣強硬反擊，已展現負責態度，但消費者刻意放大議題解讀，令人懷疑背後動機居心叵測。





佳德直指，針對網路瘋傳店家「僅願賠償38元」的指控是惡意誤導。佳德澄清，手中握有所有通話錄音，絕無所謂的銅板價賠償，實際提出的方案是依消保法「一賠三」補償新品，或者全額退費，但對方並不買單。





佳德重砲抨擊該名消費者早晚說法不一，諷刺其說詞「更新速度比手機還快」，並質問「良心不會痛嗎」。據業者描述，當提出退費選項時，對方竟回應若只賠償6入禮盒的金額就不用賠了，隨後便揚言向消基會投訴並在Google地圖留下負評。





為了釐清真相，台北市衛生局9日派員前往佳德工廠進行稽查。稽查結果顯示，現場並未在產品中發現民眾所稱的異物，但查出「食品未離地架高」及「私人物品未專區管理」等衛生缺失。對此，佳德將官方未驗出異物的結果視為「還清白」的證據，強調立足糕餅業多年，始終將高標準品管視為首要目標，不會因為這起單一消費糾紛而受影響，也感謝支持者的信任。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

逃逸移工無照涉肇逃釀1死 彰化地院判1年10月刑期

防堵黑市走私 輝達「晶片追蹤技術」曝光！靠「這招」鎖定晶片所在地