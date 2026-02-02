鳳梨酥成澳洲通關神器？ 海關秒放行：但這成分要小心

一名女網友近期在Threads分享她的澳洲入境經驗。當海關人員詢問申報物品時，她才剛說出「pineapple cake」，連其他物品都還沒來得及說明，海關人員就直接收走申報卡讓她快速通關，完全不需要排隊檢查。

這項經歷在社群平台引發廣泛迴響。多位網友分享類似經驗，有人表示曾在澳洲海關被檢查行李，當海關看到鳳梨酥時，不僅沒有刁難，還熱情地把同事叫過來討論哪個品牌比較好吃。另有網友提到，海關看到台灣護照，會主動詢問是否攜帶鳳梨酥，聽到肯定答案後便微笑放行。

廣告 廣告

根據網友們的分享，澳洲海關對台灣鳳梨酥的熟悉程度令人驚訝。有旅客申報攜帶喜餅時，海關原本一臉困惑，直到補充說明是「pineapple cake」，對方才恍然大悟並讓他通過。甚至有海關人員看到包裝就能認出品牌，還會用中文稱讚好吃。

有網友分享，父親入關時沒有攜帶食物，海關還主動詢問「No pineapple cakes？」顯示鳳梨酥已成為台灣旅客的標準配備。另一位網友則遇到會用中文說「台灣的鳳梨酥好吃」的海關人員。

儘管鳳梨酥在澳洲海關的通關率極高，專家仍提醒誠實申報的重要性。澳洲對食品入境有嚴格規定，攜帶蛋類、乳製品、肉類等食品都必須申報。市售包裝完整的鳳梨酥通常被允許入境，但若含有蛋黃或肉鬆等成分，則需要特別注意申報，以免違反規定遭受處罰。

除了鳳梨酥，其他台灣特產如茶葉、中藥或烏魚子，只要如實申報，通常也能順利通關。這顯示澳洲海關對台灣旅客的伴手禮文化相當理解且友善，關鍵在於遵守規定並誠實告知。

更多品觀點報導

澳洲雪梨海灘變煉獄！父子檔恐攻釀16死40傷

佳德鳳梨酥爆黑色異物！業者怒嗆顧客說謊

