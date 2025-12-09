鳳梨酥被控卡「黑色異物」 佳德公布衛生局稽查結果：還清白

台北知名伴手禮店「佳德鳳梨酥」，有民眾投訴鳳梨酥裡出現黑色不明異物，並痛批店家第一時間沒有致歉。對此佳德鳳梨酥也在今（9）日晚間發表聲明回應，公布衛生局稽查結果，「還了本公司清白」。

佳德表示，接獲顧客反映第一時間，就通知廠長進入到工廠查詢生產線狀況，但是客戶傳來的照片實在不太清楚，當時前台同仁也請客戶將有瑕疵的商品寄回公司進行比對，而該顧客還一直要求佳德給出一個說法。

另外，佳德向該顧客提出退費方案，並請顧客提供購買發票以協助辦理，「顧客表示若只是賠償給他6入的禮盒的價格，那就不用賠了，她會直接向消基會投訴、以及上google評論」。

佳德還提到，顧客第一時間認為異物是一隻蟲，但公司收到成品檢查認為不是，「公司秉持負責態度，先不論是否是她說的那個黑點是蟲與否，公司依據消保法與客戶提出了賠償商品與退費的方案，惟客戶對於處理方式仍不滿意，刻意放大議題做過度解讀，並上Google進行評論，此舉更讓人覺得居心叵測」。

佳德表示，公司對於品管一向堅持高標準管理，12月9日台北市衛生局已到本公司進行全面查驗，「並無查出有其指稱的事件存在，也算是還了本公司清白」。

責任編輯／陳俊宇

