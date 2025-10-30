鳳梨酥讓位！日本人瘋搶台灣「這1神物」 他揭愛用5大原因 一票人驚呆

生活中心／王文承報導

有「台灣LV」之稱的茄芷袋，意外成為日本人瘋搶的熱門紀念品。（示意圖／翻攝自pixabay）

疫情解除後，民眾紛紛出國旅遊，日本成為台灣人首選的旅遊目的地之一；同時，台灣也成為日本人喜愛造訪的國家。由於台灣的特色美食眾多，不少日本遊客都會購買伴手禮帶回國。除了鳳梨酥、太陽餅之外，有「台灣LV」之稱的茄芷袋，更意外成為日本人瘋搶的熱門紀念品。旅居台灣的日籍部落客「日本人的歐吉桑」表示，他寄送茄芷袋回日本後，父母收到後非常開心，甚至拿著袋子合影留念，他也分析了日本長輩喜愛茄芷袋的五大原因。

日本人瘋搶台灣茄芷袋 愛用原因曝



日本人的歐吉桑在臉書發文分析，茄芷袋受日本長輩歡迎的5大原因：

1. 又輕又耐用 (沒有騎摩托車習慣的日本老人來說 攜帶性非常重要)

2. 網狀設計通氣性很優秀 (日本梅雨季非常長)

3. 很懷念的復古配色 (日本大正~昭和初期時代的流行配色)

4. 防水性, 可洗濯性 (非常適合日本的氣候)

5. 看起來非常便宜的包包 （日本老人非常嫌棄又貴又高調的東西）

貼文曝光後，引發網友熱議，「小時候看奶奶拿茄芷袋覺得很俗氣，沒想到現在紅到日本！」也有人指出：「連星巴克都有推出特製款，前陣子日本朋友來台還狂買。」更有網友留言：「下次去日本玩，我一定帶著茄芷袋出門！」、「日本朋友來台時也指名要買好幾個回去。」甚至有人笑稱：「果然是寶島LV，名不虛傳！」

茄芷袋的歷史



事實上，茄芷袋是台灣極具代表性的庶民用品。其名稱源自閩南語「ká-tsí-tāi」，「茄芷」原指用於製作袋子的塑膠編織布，常見紅、綠、藍條紋交錯的鮮豔外觀。1950至1960年代間，台灣自日本引進聚乙烯塑膠編織技術，最初應用於製作米袋、肥料袋等農業用途，後來逐漸被改良為民生提袋。由於價格低廉、容量大又耐用，茄芷袋在1970年代迅速普及，成為家家戶戶上市場、搬家或旅行的必備良伴，也象徵著庶民勤儉實用的精神。隨著時代演變，茄芷袋從日常用品轉化為文化符號與設計元素，許多藝術家將其鮮明的色彩與質感融入時尚創作，形成獨特的「台味美學」。

茄芷袋是台灣極具代表性的庶民用品。（圖／資料照）

值得一提的是，類似的塑膠編織袋在世界各地也有不同版本，如香港的「紅白藍袋」、英國的「Ghana Must Go Bag」、以及中國大陸俗稱的「蛇皮袋」，顯示這類編織袋早已成為全球庶民生活的共同記憶與文化象徵。

