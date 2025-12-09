鳳梨酥遭投訴含黑色異物 衛生局稽查未發現！佳德：已還清白

生活中心／綜合報導

北市衛生局9日表示，經查，佳德鳳梨酥現場剛製作完成及已包裝之鳳梨酥均未見異物。(圖／北市衛生局提供)

知名糕餅店「佳德糕餅鋪」日前遭民眾投訴購買的鳳梨酥外層夾有黑色異物，引發關注。台北市衛生局今（9）日表示，已前往店面與工廠稽查，未在現場產品中發現異物，但查出「食品及冰箱內食材未離地架高」、「私人物品未專區管理」等缺失，已要求業者於12月16日前改善。針對衛生局稽查結果，佳德晚間發出聲明表示「還清白」。

民眾日前在Google評論表示，購買的鳳梨酥拆封後驚見黑色異物，向店家反映後僅被要求寄回產品檢視，未獲進一步說明，並指稱「40年老店的衛生，真不敢讓人再碰」，同時上傳多張異物照片。衛生局介入後表示，稽查當下剛製作完成與已包裝的鳳梨酥均未見異物，但仍依法要求限期改善環境缺失。

佳德今晚發布聲明指出，接到顧客反映後，公司第一時間即通知廠長進入工廠查詢生產線狀況，但該顧客最初提供的照片不夠清楚，因此前台同仁請其將商品寄回公司進行比對。佳德表示，由於該產品已開封，雖異物呈現在表層，但「從產品實況上無法確認是否被加工過」。基於負責態度，公司以「從寬認定」，提出1賠3補償。

顧客於Google評論，投訴購買的鳳梨酥夾有黑色異物。（圖／翻攝自Googlemap）

佳德說明，顧客要求公司提供說法，但工廠檢視生產線與所有成品，均未找到相似異物。其後公司提出退費方案，請顧客提供購買發票以協助辦理，否認部分媒體所稱「僅退一顆鳳梨酥38元」的說法。佳德表示，顧客回覆若只補償六入禮盒的價格則無需賠償，並稱將向消基會投訴及於Google評論。

佳德提到，顧客最初認為異物為「蟲」，但公司收到商品後展示給同仁確認，皆認為該異物並非昆蟲。聲明指出，公司依消保法提出商品補償與退費方案，但客戶仍不滿意，「刻意放大議題做過度解讀，並上Google評論」，直言此舉更讓人覺得居心叵測。

佳德也表示，今日衛生局已到工廠進行全面查驗，並未查出顧客指稱的事件，強調公司向來堅持高標準品管，並感謝外界在此次事件中的支持。

