鳳梨釋迦外銷受阻！農糧署祭「三箭」救市
台東縣鳳梨釋迦雖於民國112年有條件恢復銷往大陸，但今年再遇陸方課徵29％關稅，加上當地自產釋迦競爭，外銷再度受阻。眼看年後將進入產量高峰，農業部農糧署今（11）日召開記者會，宣布啟動加工收購獎勵措施，補助集運費及加工處理費，每公斤各2元。
台東縣鳳梨釋迦面積2454公頃，產量1萬2761公噸，其中4成內銷，6成外銷，不過受去年楊柳颱風重創，今年早期果產量銳減，目前採收進度4成，預計2月中旬至3月上旬達高峰。
因應鳳梨釋迦外銷受阻，農糧署提出「三箭齊發」措施。第一箭強化國內行銷，媒合產地與電商平台等多元通路合作，推動年節禮盒及企業團購，目標銷售1400公噸；第二箭則拓展大陸市場以外的外銷通路，獎勵海空運費每公斤3至70元不等，另針對符合產銷履歷、農藥零檢出，並以切丁、切塊或果泥形式出口的凍果，每公斤加碼補助5至8元，目標去化600公噸。
第三箭鼓勵多元加工，推動果乾、果泥、果餡、果汁、冷凍果丁、全果冷凍及酒品等加工品外銷，目標去化2000公噸。凡加工單位以每公斤25元以上價格採購原料，即補助供貨單位集運費每公斤2元，加工單位加工處理費每公斤2元；另針對外銷加工品，依原料占比再加碼補助加工費每公斤2元。
王姓加工業者表示，鳳梨釋迦加工是既有業務，「只是這次是為了承銷、調節產量，農業部額外加碼，補助金額算是滿高。」他指出，目前主力產品為鳳梨釋迦氣泡酒、餐前酒，主要銷往國內米其林餐廳及外銷日本市場，屬高單價酒品，市場反應熱絡，加工量逐年成長，今年預計至少採購500公噸鳳梨釋迦。
台東太麻里鳳梨釋迦估滯銷6成 農糧署啟動加工收購
台東縣2000多公頃的鳳梨釋迦正式進入量產期，但受到中國關稅提高到29%影響，外銷收購價格滑落，太麻里地區已經出現滯銷的情況。農業部農糧署今（12）日正式啟動鳳梨釋迦多元加工，希望能降低農民的損失。
台東鳳梨釋迦採收旺季 農糧署祭外銷及加工補助
（中央社記者張祈台東縣11日電）台東鳳梨釋迦進入產季，農糧署媒合電商平台拓展銷售通路，強化年節禮盒銷售及企業團購，另外也補助外銷集運及加工處理費，鼓勵業者發展多元加工品，延長農產品貯存期。
