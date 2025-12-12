鳳梨釋迦營養價值驚人！膳食纖維是蘋果2倍「鎂含量高7倍」

每年12月到翌年4月是鳳梨釋迦的盛產期，這種季節限定的水果因外型呈現綠色鱗片狀、形狀像鳳梨而得名。營養師李婉萍分析鳳梨釋迦的營養功效，並分享產季、保存與食用方式。

李婉萍表示，鳳梨釋迦與傳統「大目釋迦」相比，果肉更扎實、不易化爛，甜中帶香、帶有一點Q感，冷凍後食用口感佳，也成為外銷熱門品種之一。冬春交替時節購買的鳳梨釋迦風味最佳，糖度高、香氣濃。農委會研發出「全果冷凍鳳梨釋迦」技術，可冷凍保存達半年，解凍後風味依舊。

鳳梨釋迦的營養價值相當豐富，李婉萍指出，每顆約含84毫克維生素C，等於8顆蘋果，有助於抗氧化、增強免疫、養顏美容。膳食纖維約5.2克，是蘋果的2倍，幫助腸道蠕動、排便順暢。鎂含量是蘋果的7倍，有助心血管健康與穩定神經。此外還含有鉀、鐵、葉酸與蛋白質，提供人體能量代謝、維持神經系統、造血與細胞修復等功能。

關於熱量與糖分，李婉萍說明，每顆鳳梨釋迦約308克，含有約314大卡熱量，比一包洋芋片少，糖含量約80公克，等於1又1/3碗飯的醣份。對於糖尿病患者，建議一天總量1/2顆分兩次吃，並搭配其他蛋白質食物，或選在餐後食用，較能平衡血糖波動。

李婉萍建議，判斷鳳梨釋迦是否成熟，可用手指輕按蒂頭附近，若稍微有軟感就代表可以吃了。保存方式可放在陰涼通風處讓它自然變軟，若尚未熟透、不急著吃，可用報紙包起來放進冰箱冷藏，可延長保存約7天。想保存更久可以整顆冷凍，吃之前微波解凍約40秒即可享用。

食用方式包括新鮮切片吃享受甜香風味、冷凍吃如冰淇淋般口感特別適合小朋友，或加入優格、製成果昔作為健康點心選擇。李婉萍提醒，糖尿病、腎臟病患需注意糖分與鉀攝取量，避免一次攝取過多。

另外，腸胃較敏感者請勿空腹食用，不建議與其他高鉀食物如香蕉、椰子水同時大量食用。攝取過量可能會引起喉嚨不適或上火，容易上火者建議每日最多半顆。李婉萍提到，鳳梨釋迦是台灣之光，也是當季必吃的香甜水果，雖然營養價值高，但適量攝取、搭配均衡飲食，才能真正吃得健康不發胖。

