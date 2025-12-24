鳳梨釋迦產季到！4種創意吃法大公開

時序進入冬季，正是鳳梨釋迦的產季，12月到隔年4月是品嚐的最佳時機，外型如釋迦、口感卻帶有鳳梨與百香果的香氣，果肉細緻、甜中帶酸，是不少人冬天的水果首選。農糧署昨(23)日就在FB粉專分享4種鳳梨釋迦的創意吃法，讓民眾也能一同感受產季限定的果香魅力。

農糧署指出，鳳梨釋迦富含膳食纖維及維生素C、B1、B2，營養價值相當豐富。不僅有助促進腸道健康、提升免疫力，也非常適合全家大小一同享用。購買後如尚未熟軟，建議可置於室溫3至5天，待果實稍微變軟後再享用，風味最佳。

農糧署也分享，鳳梨釋迦除了切塊品嚐或加入沙拉增添風味外，還有不同的隱藏版吃法，例如可將釋迦果肉去籽打成果泥，並用洋菜7公克加700毫升的水煮至融化，混入剛打好的果泥拌勻，最後裝入容器冷藏就能得到美味的一份鮮果果凍；此外，也能把釋迦去皮去籽切片後，以冰棒串入果肉冷凍4小時即可做出原塊冰棒。

