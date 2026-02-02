鳳梨釋迦產業鏈質變中 劉櫂豪：「轉骨期」農業部挹注要加碼

台東縣鳳梨釋迦有關稅與颱風雙重夾擊，如今銷路少了至少3成，農友直呼救命。圖僅示意，非當事釋迦。（示意圖／CTWANT攝影組）

台東縣籍前立委劉櫂豪今（2）日表示，對岸已經大面積種植鳳梨釋迦，全球產業鏈已被相當程度改變，適度減少台灣鳳梨釋迦供給是必要做法，但轉作補助必須再提高，至少銜接期3年內要安頓，陪同農友一同度過農產「轉骨」期。

近期台東鳳梨釋迦產業正處於嚴峻的十字路口，因為高額關稅壁壘與颱風天災雙重夾擊撲面而來，外銷受阻與產量波動搞得果農生計受到嚴重威脅。據了解，目前出口至對岸的鳳梨釋迦需負擔20％進口關稅再加9％增值稅，近3成稅率在全球市場根本難有競爭力，貿易商為了維持利潤，往往將增加的關稅成本轉嫁給產地，搞得果農收購價格「雪崩式下跌」，苦不堪言。

更有甚者，2024年及2025年有多次颱風影響，鳳梨釋迦大本營台東產區出現大規模落果與設施損壞，產量大幅減少至少3成，且風災打亂了生長週期，搞得產收期延後並高度集中在農曆春節前後，市場在短時間一下湧入大量熟果供給，價格只能無奈砍個無底線，農民徒呼負負。

台東縣籍前立委劉櫂豪（圖）對鳳梨釋迦的銷路感到憂心。（圖／CTWANT攝影組）

劉櫂豪對此直指，政府該加大力道，結合跨部會與民間力量擴大內銷。他回顧，2021年對岸曾暫停我方釋迦輸陸，那時自己當立委大力要求農業部前身的農委會要擴大內銷因應，農委會便啟動「好釋連蓮」平台，結合跨部會及民間力量買了23萬多箱，夯不啷噹加起來1,300多公噸的鳳梨釋迦挺過危機，當然若加計縣府、農會、企業、電商平台或其他「個體戶」游離單，絕對遠多於此。

劉櫂豪坦言，對岸已種植愈來愈大面積的鳳梨釋迦，中長期看來產業已經相當質變，必須適度地減少供給面，從2022年起農委會以每公頃新台幣25萬元鼓勵農民轉作，如今3年多成效其實有限，不妨提高轉作補助金，讓農民在轉作其他作物而尚未收成的三年內「轉骨期」，每年每公頃至少注資10萬元讓農友生活得以安頓，另外設落日條款、轉作的目或單純讓土地休耕等補助細節，也可進一步再討論。

「鳳梨釋迦」在台東縣政府扶持之下另闢蹊徑，找到新加坡等銷路。（圖／CTWANT影音組）

劉櫂豪強調，鳳梨釋迦對台東而言可不只是農業問題，它所影響的家庭、個人及產業面甚廣，呼籲中央與地方合作，陪同農民朋友，從擴大銷售管道與產業調整方面一起努力，讓台東的農業更亮眼。

劉櫂豪提醒，目前台東縣政府找了新加坡銷路是一條生機，但仍要留意新加坡周邊熱帶地區更低價的水果競爭，還有長途運輸的耗損也是隱憂，希望能逐步克服優化，建立東南亞民眾對鳳梨釋迦穩定的食用習慣，短期幾年政策補助仍有必要，以利扶持農友和貿易商穩健銷路。

