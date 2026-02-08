鳳梨釋迦轉作困難 農委會政策受限氣候與人力

台東縣鳳梨釋迦轉作成效有限，縣議員楊招信指出，熱帶果樹受限氣候與人力，效益難取代釋迦；劉櫂豪建議提高轉作補助，協助農民度過過渡期。（蕭嘉蕙攝）

因應鳳梨釋迦市場結構轉變，農業部自民國111年起推動轉作政策，但整體成效仍有限。台東縣議員楊招信指出，政府鼓勵的酪梨、紅毛丹、榴槤等作物，受限氣候條件、人力需求與栽種規模，經濟效益難以取代釋迦；前立委劉櫂豪則建議提高轉作補助，協助農民在轉作過渡期內維持基本生活。

台東縣為鳳梨釋迦主要產地，但民國110年起大陸以介殼蟲檢疫問題，宣布禁止輸入，至112年12月才有條件恢復銷陸。有鑑於外銷不穩定性，農業部自111年起輔導農友轉作及品種更新。

不過，實務上雖有不少農友考慮轉作，卻面臨「不知道該轉什麼作物」的困境。楊招信指出，紅毛丹、榴槤、山竹等熱帶果樹，少數農民試種並採收，但受限台東氣候條件差異，整體產量與經濟效益不及釋迦，對多數農民幫助有限。

以紅毛丹為例，楊招信表示，南王地區已有農民長期栽種，品質不錯，但因量少、價格高，只能走自產自銷路線，無法進入拍賣市場。另外，初鹿地區既有的枇杷，雖屬高經濟作物，但人力成本高、無法大規模栽種；若以1公頃計算，至少需3名人力，對青年返鄉務農而言，整體收益不足以支撐家庭生計。相較之下，釋迦1人即可管理3至5公頃，仍具優勢。

劉櫂豪則在社群平台提出看法，短期可結合跨部會與民間力量擴大內銷；中長期來看，中國在地已大面積種植鳳梨釋迦，改變此一產業，適度的減少供給面是必須考量的方法。他建議提高轉作補助，讓農民在轉作其他作物尚未收成的3年內，每年補助10萬元，以穩定基本生活，是否設置落日條款、明確轉作項目或搭配休耕機制，可再行討論。

