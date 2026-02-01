鳳梨釋迦銷售新加坡突破1.6萬公斤

臺東縣政府持續推動鳳梨釋迦海外行銷，連續三年深耕新加坡高消費力市場，透過穩定供貨與分眾通路策略，建立市場基礎。

自一一四年起累計銷售量已突破1.6萬公斤，顯示鳳梨釋迦在新加坡具備穩健成長動能。今年一月二十四日再度前進新加坡，於主要通路辦理逾百場試吃導購活動，延續成果，進一步擴大銷售規模。縣長饒慶鈴感謝童振源大使大力支持，今年加碼下訂並錄製短片祝福。

縣政府說明，鳳梨釋迦二○二四年正式上架新加坡DFI集團旗下超市通路，首年實際銷售量約6,880公斤；二○二五年進一步拓展至新加坡最大消費合作社NTUC Fair Price，全年銷售量提升至9,170公斤，銷售呈現穩健成長。

今年持續擴大於NTUC及DFI兩大通路上架販售。NTUC延續以「單果方式」銷售，貼近日常家庭消費市場；DFI則鎖定高端客群，於旗下高檔通路ColdStorage主打精緻禮盒包裝，成功切入節慶送禮與高端消費市場，展現鳳梨釋迦在不同消費場域的多元定位與市場彈性。

為降低海外消費者對鳳梨釋迦風味與食用方式的陌生感，自一一五年一月二十四日至二月二十八日，於NTUC及DFI兩大通路，縣府同步辦理試吃推廣活動，合計超過百場。透過銷售人員現場介紹產地特色、品種風味與食用方式，引導消費者「先嚐再買」，有效提升購買率，為海外行銷重要推動力。

其他海外市場方面，縣府表示，大陸通路北京山姆會員店肯定臺東鳳梨釋迦出貨品質，二0二五年上架後持續維持穩定銷售，並加碼訂單，今年預計出貨量達48萬公斤。國內市場方面，同步深化通路布局，攜手全聯福利中心、家樂福等連鎖體系，推動產地品牌行銷，強化品牌辨識度與消費者購買意願，帶動內需市場動能。

鳳梨釋迦具備高度市場辨識度與外銷潛力，縣府持續透過精準通路布局、產品分級包裝及體驗式行銷策略，深化臺東農產在國際市場品牌形象，攜手農民與業者拓展外銷通路，提升農產品附加價值，打造具韌性與永續發展的國際市場版圖。