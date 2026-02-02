鳳翔國中迎春納福 墨香傳情揮毫賀新歲

為迎接農曆新年的到來，營造溫馨祥和的節慶氛圍，鳳翔國中近日於校園內盛大舉辦「迎春納福‧墨香傳情」春聯書寫贈送活動，邀請家長、社區夥伴、校友以及校內教師共同參與，以書法藝術為媒介，將新春祝福傳遞至社區每一個角落，展現學校深耕在地、連結社區的教育理念。(見圖)

主辦單位今(二)日說明，活動當日校園前庭春聯滿掛，紅紙鋪展、墨香四溢，洋溢著濃厚的新年氣息；學校特別規劃春聯書寫區，由家長及教師帶領具書法專長的學生現場揮毫，並邀請畢業校友、社區書法愛好者與民眾一同參與書寫，透過世代交流，讓傳統書法文化在校園中自然流動，也讓學生在實作中感受中華文化之美。

鳳翔國中校長謝慧珍表示，春聯書寫不僅是年節習俗，更是一項深具文化意涵的教育活動，藉由「迎春納福‧墨香傳情」活動，學校希望讓學生在真實情境中學習，體會書法藝術的溫度與力量，同時培養尊重傳統、關懷社區的素養；透過師生、家長與社區夥伴攜手合作，讓校園成為文化共享的平台，也讓教育走出課堂、走進生活。

值得一提的是，該活動特別強調「學校融入社區」的理念，所以邀請社區夥伴與校友回到熟悉的校園空間，共同參與書寫與交流，拉近彼此距離；透過這樣的互動，不僅強化學校與社區之間的連結，也讓校園成為社區居民共享的文化場域，充分展現公立學校的公共性與開放性。

學生們在活動中也展現高度參與熱情，從準備文房四寶、協助引導民眾，到實際揮毫書寫，皆投入其中。二年級學生楊嘉綺說，透過親身參與，我不僅提升書法技巧，更學習到服務他人、回饋社區的價值，完全實踐學校重視品格教育與全人發展的辦學精神。

「迎春納福‧墨香傳情」春聯書寫活動在溫馨熱鬧的氛圍中圓滿落幕，一幅幅春聯不僅帶走了新年的祝福，也在無形中拉近了人與人之間的距離；鳳翔國中未來將持續結合課程與社區資源，推動多元文化活動，讓教育向下扎根、向外延伸，為學生打造更豐富、更有溫度的學習環境，也為社區注入持續前行的正向力量。