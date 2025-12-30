鳳翔專案首架F-16 Block 70戰機在美試飛成功

記者賴韋廷／綜合報導

美國航空攝影粉絲專頁「Owen's Aviation Photos」於臺灣時間30日凌晨發布照片，顯示我國新購首架F-16 Block 70戰機（機號6831），已在洛克希德馬丁集團的南卡羅萊納州格林維爾工廠完成首飛；若後續測試順利，有望於明年交付首批戰機。

照片顯示，這架雙座型F-16 Block 70依循首飛慣例，未在機腹及翼下派龍掛載任何酬載，同時也並未安裝適形油箱（CFT）；不過該機先前在地面滑行測試時，則已安裝CFT，因此預計可望在後續試飛中以完整構型進行飛測。

廣告 廣告

值得注意的是，粉專也曾張貼該機執行地面滑行測試的特寫照片，顯示該機前座飛行員配備「天蠍」頭盔瞄準系統，這也是外界首度獲得清楚影像，確認我國採購相關裝備。

根據此前美國務院、美國防安全合作局（DSCA）發布資訊強調，美國空軍及洛馬集團目前正與我國密切合作，確保鳳翔專案採購的66架新式戰機能順利完成交付。本次試飛成功，彰顯美政府依據《臺灣關係法》及「六項保證」，持續履行承諾，協助我國強化防衛能力。

我國首架F-16 Block 70戰機已在洛馬位於南卡羅萊納州的格林維爾工廠完成首飛。（取自「Owen

該機20日曾裝備適形油箱執行地面測試，相關裝備未來也將會裝機試飛。（取自「Owen

該機執行地面測試時，前座飛行員配備「天蠍」頭盔瞄準系統。（取自「Owen