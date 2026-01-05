鳳警結合弘德志業協會發放物資關懷弱勢

鳳林警分局西林派出所結合弘德志業協會，將生活物資發放給西林部落低收入戶家庭及生病臥床需要幫助的民眾。(鳳林分局提供)

記者林中行／花蓮報導

鳳林警分局西林派出所五日表示，歲末年終，許多弱勢家庭面臨貧寒交迫的生活，西林派出所結合弘德志業協會，將生活物資發放給西林部落低收入戶家庭及生病臥床需要幫助的民眾，希望透過物資的發放，補充弱勢民眾生活所需。

西林所副所長謝光輝表示，轄區員警陳昊翔常利用勤區查察的機會深入關心轄區民眾，發現轄區部落有多戶臥床獨居老人及低收入戶家庭，因收入微薄致物資短缺，生活陷入困境，為關懷這些弱勢家庭，特別向弘德志業協會林姓善心人士協調物資十份，交由派出所轉送給這群弱勢家庭，讓弱勢鄉親們備感溫暖。

鳳林分局長劉玉祥長表示，感謝弘德志業協會的伸出援手，與分局一同照顧這些需要幫助的居民，員警和社區居民緊密就像是個大家庭，勤區同仁藉由勤查發掘弱勢家庭，並轉介資源給予幫助，讓弱勢家庭在面臨生活困難的時候，能夠及時獲得援助。