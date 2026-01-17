鳳頭蒼鷹及時獲救 林保署提醒民眾正確救援
（中央社記者盧太城台東縣17日電）1隻受傷的猛禽鳳頭蒼鷹掉落地上，林保署台東分署關山工作站人員獲通報趕往救援，送往動物醫院醫治與照護。台東分署人員提醒民眾，發現受傷動物應立即通報，避免錯誤搶救。
林保署台東分署關山工作主任林潤榮今天告訴中央社記者，關山工作站於15日上午8時接獲民眾通報，指有1隻受傷的猛禽掉落地上待援。
關山站立即派遣2名森林護管員前往救援，經初步辨識，受傷的是2級保育類野生動物鳳頭蒼鷹，牠的胸口羽毛帶有血跡。森林護管員提供遮蔽並妥善保定後，隨即將鳳頭蒼鷹送往池上野灣野生動物醫院進行進一步檢傷與照護。
台東分署長吳昌祐表示，近年來民眾於道路、農地或居住環境周邊發現野生動物受傷或受困的案例時有所聞。為使野生動物能即時獲得專業救援，同時避免民眾因不當接觸而發生危險，呼籲務必立即通報，並採取適當應對措施。
吳昌祐提醒，民眾若發現野生動物受傷時，第一時間除通報外，切勿自行抓取或處理，以免動物因驚嚇或疼痛而出現抓咬行為，不僅可能造成自身受傷，也可能對野生動物造成2次傷害。通報後可將動物隔離在安全空間（如關門等），若情況允許，可在安全距離下以紙箱、布類進行簡易遮蔽，降低動物緊迫感，並保持環境安靜，等待專業救援人員到場處理。
台東分署呼籲，如發現野生動物待援請立即撥打1999縣民專線及林業保育署24小時免付費專線0800-000-930，也可就近通報林業保育署各地工作站。通報時應清楚說明發現地點、動物種類及數量、受傷或受困情形及周邊環境，以利救援人員迅速研判並派遣適切資源。（編輯：黃世雅）1150117
