鳳飛飛故鄉！大溪花彩節登場 巨型帽子、熱氣球7大打卡區一次看

財經中心／綜合報導衛福部健保署，擬修法調整，補充保費繳稅門檻，原本利息、股利、租金等收入，一筆超過2萬元才要繳納2.11%的補充保費，未來要改為總額計算，消息一出引發不少反彈，衛福部長石崇良親上火線澄清，說是要防堵拆單避稅漏洞，不過股票族小資族，相當不以為然。衛福部長石崇良：「因為現在本來就是兩萬塊以上，就要收補充保費，這是現有就已經有的制度，只是在這個制度上，去尋求讓它更公平，尋求健保的財務能夠永續。」衛福部長石崇良：「健保改革從來沒有停，才能夠延續30年，那要再往下走下去，也必須繼續的討論。」衛福部祭出補充保費新制，凡是租金、股利加上存款利息，總額超過兩萬就要繳2.11%補充保費，但此舉卻讓全台存股族，急跳腳。民眾：「小額投資的，我覺得可能政府要想一下，不要對我們抽太多就好了。」民眾：「上有政策下有對策。」修法後預估將影響全台480萬人。（圖／民視新聞）修法後預估將影響全台480萬人，定存族名下存款，合計超過117.64萬元，以目前定存年利率約1.7%計算，一年利息就會達到2萬門檻，需繳2.11%、約422元的補充保費，存股族影響更大，以後無論是月配、季配，或任何股票、ETF股息，全部加總超過2萬，就要課徵，門檻容易達到，難怪引起強烈反彈。房東無法透過分租、分帳戶來躲稅。（圖／民視新聞）資深股民犀利媽：「其實要多少萬都是不合理，我要多少資金才能配20萬，你又要扣我什麼多少%，我跟你講不是%數的問題，是不爽的問題。」不只存股族，房東也無法透過分租、分帳戶來躲稅，儘管健保基金因此每年可增加100億到200億收入，但是前健保局長認為2萬課稅門檻有疑慮，容易錯殺無辜。前健保局長、台大公共衛生學院院長鄭守夏：「大方向我個人是非常支持，真的是需要細一點然後要先溝通，然後再拋出來比較好，20萬以上的如果還叫小資族，那就有點怪怪的嘛，對不對？那叫大資族。」衛福部長石崇良：「去留從來不在我心中，我們只有想把事情做好。」石崇良拿官帽對賭，盼替健保找新財源，也強調將重新檢討開徵門檻公平性，照顧小資族，只是要怎麼課才公平，全國房東、存股族定存族等著看。原文出處：健保補充保費改革惹爭議 石崇良：去留從來不在我心中 更多民視新聞報導補充保費改革行政院急喊卡 朝野轟草率倉促搞突襲少子化成衝擊？臺大兒醫短片「只有兒科才有的風景」 帶外界看真實醫療現場AI突破！台大醫院開發「元宇宙模擬平台」 手術中五臟六腑完全透視

民視財經網影音 ・ 1 天前