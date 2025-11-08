鳳飛飛故鄉！大溪花彩節登場 巨型帽子、熱氣球7大打卡區一次看
【緯來新聞網】由桃園市政府主辦的「2025花彩節」於11月1日（星期六）熱鬧登場，地點位於大溪月眉休閒農業區。今年以「帽子」為核心意象，向已故的台灣歌壇代表人物鳳飛飛致敬，活動將持續至11月9日。
桃園花彩節登場。（圖／桃園花彩節提供、翻攝微博）
為了紀念這位出身大溪的傳奇歌后，主辦單位在花海中設計了7處主題造景，包括雲朵、熱氣球、彩虹紙飛機與巨型麥克風等，並搭配象徵性的帽子元素，打造一系列可供遊客免費拍照打卡的裝置藝術。
現場打卡點融入鳳飛飛的多首經典歌曲，如《我是一片雲》和《好好愛我》，讓花卉造景與音樂相互交融。其中「追夢帽廊」與「飛飛帽下的記憶」等裝置也讓人感受到濃濃懷舊氛圍。
此外，活動期間的兩個週末將舉辦限定的花田音樂會。首週11月1日至11月2日邀請金曲歌王許富凱、蕭煌奇與長榮交響樂團、尋人啟事樂團跨界演出，詮釋鳳飛飛的經典旋律。第二週11月8日則有殷正洋、南方二重唱與凃佩岑登台，攜手桃園市立國樂團演出台灣民歌與鳳飛飛作品，為活動增添音樂魅力。
