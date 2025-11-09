直擊／慟別顏正國 鋼鐵爸喊話「來生再當兄弟」 靈堂允諾：照顧你妻小到我走
【緯來新聞網】浪子回頭的「好小子」顏正國上月癌逝，享年50歲。今（8日）顏正國告別式，與他情如兄弟的摯友鋼鐵爸忙進忙出，送好兄弟人生最後一程。鋼鐵爸坦言至今已經一個月，都覺得這彷彿像是一場夢，受訪時也表示已在靈堂向顏正國承諾，「只要我還在，我一定會照顧你的老婆、小孩到他們長大。」如今好兄弟化為一縷輕煙，離開到另個世界，被問到最想跟顏正國說的話，鋼鐵爸感嘆：「阿國來生再見，一定要當兄弟，我還是你的哥。」
顏正國告別式，結拜大哥鋼鐵爸嘆來生再當兄弟。（圖／陳明中攝）
鋼鐵爸接連遇上媽媽、摯友離世，兩位至親的離開，讓他感觸更深。告別式上他悲痛表示：「他走的那天，我想為什麼他就在我眼前走了，我也想了整整一個月…沒辦法面對阿國走的事實，下禮拜是媽媽的告別式，我內心痛苦不捨，為什麼老天爺會安排我先辦阿國的告別式，一個禮拜後又要辦我媽媽的告別式。」
鋼鐵爸表示，顏正國告別式全是由顏正國的好友們策劃，從昨天下午4點半佈置到今天早上6點才完成，他感嘆：「我到現在都覺得他沒離開，一切都好像夢中的話。人生真的很短，真的要珍惜當下，下秒會發生什麼我們真的不知道。」他坦言至今還是沒有夢到顏正國，「這也是我討厭他的地方，一直都夢不到他，我也很想夢到他。」他還表示，已經在靈堂允諾會照顧顏正國的妻小到大，「我在靈堂有承諾，我會照顧他的太太、小孩。除非我走了，只要我還在，我一定會照顧到小孩長大。」
顏正國告別式，各方好友都前來送別。（圖／陳明中攝）
