楊貴媚送別顏正國嘆「孩子還好小」 草爺不捨：他永遠當你自己人
【緯來新聞網】浪子回頭的「好小子」顏正國上月癌逝，享年50歲。今（8日）顏正國告別式，高捷、黃尚禾、李千娜、喜翔、楊貴媚、李興文、黃騰浩、阿BEN、段鈞豪、草爺等人都到場送他最後一程。曾跟他合作《角頭》高捷難掩哀傷，感嘆：「對他說阿彌陀佛迴向給他，這是對他最好的。」
楊貴媚表示過去跟顏正國合作多次，可以說是看顏正國長大，「我不知道他孩子還那麼小，真的不捨，有請他們要加油，請他媽媽要保重。我請他小朋友加油，媽媽要保重。」
楊貴媚不捨送別顏正國。（圖／陳明中攝）
草爺回憶起顏正國，感性表示顏正國待人向來都一視同仁，「他不會在意你是誰、身分地位高或低，他就當你是自己人。」他想起先前顏正國曾說身體不舒服，需要去醫院檢查，應該是當時已經不舒服。兩人之前在端午節時還有聯繫，互相祝賀，沒想到沒多久後顏正國就辭世，「國哥已經完成了他在人世間的功課，卸下了所有疼痛與重擔。雖然很不捨，但我相信他一定去了更平靜、更光亮的地方。感謝他曾經溫暖過我們。」
李興文表示多年前跟顏正國合作過《少年吔，安啦！》，雙方一直有保持聯絡，對於顏正國生病完全不知情，「阿國走了，你看很多人不捨，他是一個很有華導演演員，希望他一路好走，早生極樂。有跟他說祝他往生極樂、不要執著了，放下一切，看到其實這麼多人對他不捨，感到很難過。」
高捷不捨顏正國就這樣離開。（圖／陳明中攝）
喜翔等人到顏正國告別式悼念。（圖／陳明中攝）
顏正國告別式。（圖／陳明中攝）
更多緯來新聞網報導
其他人也在看
直擊／李千娜淚崩痛別顏正國「幫你守護家人」 黃尚禾淚喊「教了我重要的事」
【緯來新聞網】「好小子」顏正國上月7日因肺腺癌辭世，享年50歲，今（8日）親友在板殯為他舉辦告別式，緯來新聞網 ・ 14 小時前
再見阿國！顏正國告別式「殺青宴」登場 近百人穿「情義重天」白衣送行
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導資深演員顏正國上月7日因肺腺癌離世，享年50歲。告別式於今（8）日上午10點於板橋殯儀館景福廳展開，現場有近百人來為他送...FTNN新聞網 ・ 14 小時前
顏正國人生殺青宴！黃尚禾悲慟「無法說出江湖再見」 妻子淚謝：是你們一直沒有放棄他
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導資深影星「阿國」顏正國10月7日因肺腺癌離世，享年50歲，他的告別式「顏正國殺青宴」今（8）日在新北市殯儀館景福廳舉行，...FTNN新聞網 ・ 10 小時前
直擊／緬懷顏正國！魏德聖讚「我心中男主角」：還以為是假消息
演員顏正國於上（10）月7日不幸因罹患肺腺癌辭世，享年50歲。告別式於今（8日）上午10點在板橋殯儀館景福廳舉行，現場以白色鮮花佈置，花牆上大大寫著「顏正國殺青宴」，導演魏德聖也親自到場致意。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
直擊／高捷、喜翔送別顏正國！褚明仁：感謝大家對阿國不離不棄
直擊／高捷、喜翔送別顏正國！褚明仁：感謝大家對阿國不離不棄EBC東森娛樂 ・ 15 小時前
直擊／楊貴媚低調送別顏正國！心疼「不知道他小孩這麼小」要顏媽保重
藝人顏正國從童星出道， 10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。影后楊貴媚也低調現身，她受訪低調表示，不知道顏正國的小孩還這麼小。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
廖苡喬憶95歲過世外公淚崩 瞻仰遺容送最後一程：感覺被愛著
【緯來新聞網】公視人生劇展《可以不要再想念我了》6日舉辦媒體茶敘，製作人王珍與演員廖苡喬、邱志宇、黃緯來新聞網 ・ 1 天前
直擊／靈堂前承諾照顧妻小！顏正國大哥「怨他1事」留遺憾
直擊／靈堂前承諾照顧妻小！顏正國大哥「怨他1事」留遺憾EBC東森娛樂 ・ 12 小時前
好小子人生謝幕！顏正國告別式「百人送別」 高捷、喜翔現身悼念
導演兼演員顏正國於10月7日下午因肺腺癌病逝，享年50歲。8日在新北市板橋殯儀館景福廳舉行告別式；以「顏正國殺青宴」為主題，包括導演魏德聖、藝人高捷、喜翔偕同《角頭》劇組人員、李興文、唐從聖、小馬、李千娜及多年好友「鋼鐵爸」眾藝人現身悼念。中天新聞網 ・ 14 小時前
《全明星》女星突爆「這週已經去5次醫院」健康亮紅燈：比預期嚴重
女星房思瑜以陽光健康的形象深植人心，近年熱愛運動與戶外活動，曾因在《全明星運動會2》中展現出色的運動實力而人氣飆升。不過她近日卻在社群上透露身體「亮紅燈」，直言「這週已經去了五次醫院」，桌上擺滿藥袋的畫面令粉絲十分心疼。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
「顏正國提早殺青」黃尚禾、李千娜淚崩…
鐵爸/取自鐵爸臉書臺灣時報 ・ 7 小時前
林隆璇愛子驚傳頭部開刀！傷勢過重「瞞家人一周」入院治療現況曝
資深音樂人林隆璇的愛子林亭翰深耕演藝事業多年，能唱能演才華備受矚目。未料，林亭翰近日驚傳緊急動頭部手術，因傷勢太嚴重、怕家人擔心，他甚至瞞著爸媽入住醫院，開刀拿出血塊。鏡報 ・ 14 小時前
直擊／顏正國告別式曝光！「殺青宴」滿場白花惹哭 百位兄弟送行
童星出身、歷經浪子回頭再創破億票房的演員顏正國，於上（10）月7日不幸因罹患肺腺癌辭世，享年50歲，告別式於11月8日上午10點於板橋殯儀館景福廳舉行。現場有將近百位工作人員來到現場協助。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
顏正國告別式莊嚴舉行 合作演員喊話殺青了
生活中心／李世宸、張皓宇、SNG 台北報導資深演員顏正國猝逝，今天好友殯葬業網紅鋼鐵爸，為他舉辦莊嚴的告別式，上百位白衣人出席，衣服寫著「情義重天」，白衣人出席，場面莊嚴，演員黃尚禾致詞時落淚，喊話「國哥殺青了」，藝人高捷、李興文、喜翔，也來送顏正國最後一程。民視 ・ 12 小時前
高捷率《角頭》40大軍送別顏正國！魏德聖以為死訊是假新聞⋯謝他為片苦練四國語言
曾以電影《好小子》走紅的資深演員顏正國，於上月7日因胰臟癌病逝，享年50歲。他的告別式於今（8日）上午10點在板橋殯儀館景福廳舉行，現場聚集了上百位親友與工作人員，送這位英年早逝的影人最後一程。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 14 小時前
（直擊）送別顏正國！高捷率《角頭》40名兄弟致意 楊貴媚不捨「孩子這麼小」
顏正國的「殺青宴」告別式今天（8日）上午在板橋殯儀館舉行，他生前演藝圈人緣相當好，現場眾星雲集，高捷更率領電影《角頭》40人團隊致敬，包括喜翔、黃騰浩、白吉勝、草爺以及幕後工作團隊全都到場，高捷受訪時僅簡單表示：「阿彌陀佛，迴向給他，這是對他最好的。」自由時報 ・ 13 小時前
兄弟走了！結拜大哥承諾「照顧顏正國妻小」討厭他這點：至今無法接受
演員顏正國於上（10）月7日不幸因罹患肺腺癌辭世，享年50歲。告別式於今（8日）上午10點在板橋殯儀館景福廳舉行，現場以白色鮮花佈置，花牆上大大寫著「顏正國殺青宴」。鋼鐵爸全程操刀一切，坦言「現在都還沒有接受他的離開。」記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
顏正國肺腺癌離世！他哽咽喊：殺青了
顏正國肺腺癌離世！他哽咽喊：殺青了EBC東森娛樂 ・ 13 小時前
直擊／顏正國告別式「一票白紗正妹」溫柔送別 來自「殯葬蔡依林」操刀
藝人顏正國從童星出道，拍攝《好小子》走紅，10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。前來致意的親友除了顏正國的兄弟好友之外，有一批亮麗的禮儀人員頂著艷陽在會場中穿梭，成為儀式中的嬌點。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
中配「灣灣小月」嗆聲片遭陸委會關注？不甩風波回應9字
娛樂中心／張予柔報導近期有名自稱「灣灣小月」的中國籍配偶，在台北捷運上拍片嗆聲，影片中不僅與乘客爆發激烈口角，還罵對方「自己的國家都不認」，囂張言論引發眾怒。影片曝光後，網友痛批她疑似刻意煽動社會對立，要求政府嚴查並考慮驅逐出境。對此，陸委會也罕見回應，而灣灣小月也在直播中回應了。民視 ・ 1 天前