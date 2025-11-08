楊貴媚送別顏正國嘆「孩子還好小」 草爺不捨：他永遠當你自己人

【緯來新聞網】浪子回頭的「好小子」顏正國上月癌逝，享年50歲。今（8日）顏正國告別式，高捷、黃尚禾、李千娜、喜翔、楊貴媚、李興文、黃騰浩、阿BEN、段鈞豪、草爺等人都到場送他最後一程。曾跟他合作《角頭》高捷難掩哀傷，感嘆：「對他說阿彌陀佛迴向給他，這是對他最好的。」

楊貴媚表示過去跟顏正國合作多次，可以說是看顏正國長大，「我不知道他孩子還那麼小，真的不捨，有請他們要加油，請他媽媽要保重。我請他小朋友加油，媽媽要保重。」

廣告 廣告

楊貴媚不捨送別顏正國。（圖／陳明中攝）

草爺回憶起顏正國，感性表示顏正國待人向來都一視同仁，「他不會在意你是誰、身分地位高或低，他就當你是自己人。」他想起先前顏正國曾說身體不舒服，需要去醫院檢查，應該是當時已經不舒服。兩人之前在端午節時還有聯繫，互相祝賀，沒想到沒多久後顏正國就辭世，「國哥已經完成了他在人世間的功課，卸下了所有疼痛與重擔。雖然很不捨，但我相信他一定去了更平靜、更光亮的地方。感謝他曾經溫暖過我們。」



李興文表示多年前跟顏正國合作過《少年吔，安啦！》，雙方一直有保持聯絡，對於顏正國生病完全不知情，「阿國走了，你看很多人不捨，他是一個很有華導演演員，希望他一路好走，早生極樂。有跟他說祝他往生極樂、不要執著了，放下一切，看到其實這麼多人對他不捨，感到很難過。」

高捷不捨顏正國就這樣離開。（圖／陳明中攝）

喜翔等人到顏正國告別式悼念。（圖／陳明中攝）

顏正國告別式。（圖／陳明中攝）

更多緯來新聞網報導

韓團DKB迷上「台灣感性」還去釣蝦 快閃台中竟沒吃太陽餅

小優大嘴巴事蹟燒不停！「綜藝教父」王偉忠喊：不要浪費時間