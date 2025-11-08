鳳飛飛故鄉！桃園花彩節登場 巨型帽子、熱氣球7大打卡區一次看
【緯來新聞網】由桃園市政府主辦的「2025花彩節」於11月1日（星期六）熱鬧登場，地點位於大溪月眉休閒農業區。今年以「帽子」為核心意象，向已故的台灣歌壇代表人物鳳飛飛致敬，活動將持續至11月9日。
桃園花彩節登場。（圖／桃園花彩節提供、翻攝微博）
為了紀念這位出身大溪的傳奇歌后，主辦單位在花海中設計了7處主題造景，包括雲朵、熱氣球、彩虹紙飛機與巨型麥克風等，並搭配象徵性的帽子元素，打造一系列可供遊客免費拍照打卡的裝置藝術。
現場打卡點融入鳳飛飛的多首經典歌曲，如《我是一片雲》和《好好愛我》，讓花卉造景與音樂相互交融。其中「追夢帽廊」與「飛飛帽下的記憶」等裝置也讓人感受到濃濃懷舊氛圍。
此外，活動期間的兩個週末將舉辦限定的花田音樂會。首週11月1日至11月2日邀請金曲歌王許富凱、蕭煌奇與長榮交響樂團、尋人啟事樂團跨界演出，詮釋鳳飛飛的經典旋律。第二週11月8日則有殷正洋、南方二重唱與凃佩岑登台，攜手桃園市立國樂團演出台灣民歌與鳳飛飛作品，為活動增添音樂魅力。
更多緯來新聞網報導
其他人也在看
苗栗銅鑼芋頭也優質 公所變花樣廣邀全國遊客
苗栗縣出產的芋頭品質穩定深受消費者喜愛，除了公館芋頭名聞遐邇，鄰近公館的銅鑼同樣出產不少優質芋頭，銅鑼鄉公所今天也舉辦活動讓芋頭變出不同花樣，包括料理秀、芋頭蛋塔DIY以及深度小旅行吸引不少遊客參加，鄉公所也打鐵趁熱，廣邀全國遊客至銅鑼鄉一日遊。自由時報 ・ 11 小時前
「住桃園很可以！」線上旅展延到11月底 加碼推出滿額折扣
桃園市政府觀光旅遊局邀集市內23家旅宿，於KKday平台推出「住桃園很可以！」旅宿線上旅展，原定到14日止，觀旅局長陳靜芳說，為響應民眾支持擴大宣傳，活動將延長開放到本月底，並加碼推出「購買2500元，享500元現金折扣」滿額折抵促銷活動。自由時報 ・ 1 天前
寵物情緣／電影《左撇子女孩》中「咕咕」超搶鏡 導演鄒時擎童年寵物不是狐獴竟是「牠」
在《左撇子女孩》裡，飾演單親媽媽的蔡淑臻因為忙著賺錢維持生計，對小女兒葉子綺沒有太多時間陪伴，忽然從前夫那邊接手過來的小狐獴，便成了陪伴小女孩的好朋友，兩個小傢伙的互動十分可愛。而在一場咕咕要去追球結果不小心跳樓的畫面，鄒時擎表示拍攝當時他們是在球裡面放...CTWANT ・ 1 天前
「職涯攜手 一鹿相伴！」就博會登場 桃市推動多元就業打造幸福職場
桃園市政府就業職訓服務處於今(8)日上午10時至下午2時，在桃園區中正五街315的永康市民活動中心盛大舉辦「職涯攜手 一鹿相伴！－就業博覽會」，邀集全家便利商店、7-ELEVEN、全聯實業、王品餐飲、藏壽司、摩斯漢堡、鬍鬚張、金像電子、欣興電子、精材科技、光泉牧場、宜家家居、酷澎、聖宜醫美等60家知桃園電子報 ・ 10 小時前
環境部攜手文策院 支持環境永續文化創作
環境部長彭啟明於日昨出席文化內容策進院舉辦的「2025TCCFPITCHING頒獎典禮」，並宣布首屆與文策院合作設立的「永續未來獎」紀錄片得主，由泰國製作的紀錄片《UptotheBuffalo》脫穎而出，榮獲殊榮。展現台灣無國界的支持地球永續行動！彭部長於致詞時表示，環保單位同仁於執行業務時其實也有很多辛苦及感動人心的故事，需要專業的文化人把它變成有力量的傳播媒介。且永續行動往往都是人的故事，環境部許多政策可以藉由文化及媒體力量傳達給社會大眾。環境永續工作需要更多的人串聯起來，「合作能放大影響力」。彭部長也期盼未來有機會讓創作者、社群平台、影視文化投資者與公部門齊聚一堂，攜手將環境永續包裝成優質的內容推向世界，在現實中發揮力量。環境部說明，這次與文策院共同設立「永續未來獎 ...台灣新生報 ・ 8 小時前
為家產砍死親姊 法官裁定凶嫌羈押禁見
為家產砍死親姊 法官裁定凶嫌羈押禁見EBC東森新聞 ・ 10 小時前
職業安全科技來幫忙 桃市府推「智慧防災、安全桃園」
桃園市政府今（7）日於桃園區公所舉辦「114年度職業安全衛生科技論壇暨頒獎典禮」，由市長張善政親自出席致詞並頒獎，表揚推動職業安全衛生表現卓越的優良單位與人員，肯定各界在安全管理與健康促進方面的努力與成就，同時展現市府推動「智慧防災、安全桃園」的決心。 張善政致詞時表示，職業安全衛生是每一個工桃園電子報 ・ 1 天前
王明鉅出席楊梅勞工親子日 感謝勞工貢獻桃園5兆產值
桃園市副市長王明鉅今(8)日上午前往楊梅區，出席「114年勞工政令宣導暨親子日活動」。本次活動吸引近5,000位勞工及親子參與，在晴朗天氣中熱鬧登場。現場安排多項趣味競賽及抽獎節目，讓勞工朋友在歡樂氣氛中放鬆心情、共享假期時光。 王明鉅感謝勞工朋友在各行各業的辛勤付出，並指出桃園市近5桃園電子報 ・ 11 小時前
台中花毯節「飛天小女警」吸睛 遊客憂鳳凰颱風攪局
台中國際花毯節從今(8)日在新社登場，五顏六色的花朵爭相綻放，還結合經典卡通「飛天小女警」，吸引遊客前往，不過花毯節剛開幕，就傳出鳳凰颱風下週來襲，有遊客擔心颱風會吹壞美麗的花卉，工作單位表示，因為花...華視 ・ 12 小時前
生涯2面最珍貴獎牌都來自戴資穎 辛度：討厭和妳交手
台灣羽球天后戴資穎於今（7）日透過社群平台正式宣布退役，印度羽球名將辛度（P.V.Sindhu）也在IG上發文，以真摯的話語表達對這位多年對手的祝福與不捨，並坦言戴資穎是讓她成長最多的競爭對手。中天新聞網 ・ 16 小時前
人事總處：軍公教年終工作獎金明年2/6發放
記者郭曉蓓／臺北報導 行政院人事總處公布「114年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」指出，軍公教人員年終工作獎金將於明年2月6日發放。軍公教年終工作獎金原則青年日報 ・ 1 天前
重現北捷踹嬤名場面！Fumi阿姨「穿三宅一生」再出腳：暴力是不對的
曾因北捷讓坐爭議「踹嬤」爆紅的台大高材生Fumi阿姨，時隔一個月再度引發話題，這回她是受邀為亞馬遜（Amazon）跨境物流新服務拍攝宣傳影片，片中重現「踹人名場面」，幽默重現「You can try one more time」，但她也在影片中強調，暴力是不對的。太報 ・ 17 小時前
直擊／慟別顏正國 鋼鐵爸喊話「來生再當兄弟」 靈堂允諾：照顧你妻小到我走
【緯來新聞網】浪子回頭的「好小子」顏正國上月癌逝，享年50歲。今（8日）顏正國告別式，與他情如兄弟的緯來新聞網 ・ 11 小時前
和男網友負氣墜河…他只敢打110原因「自己是消防局新進隊員」
台南北區開南街附近日前驚傳有女子落水事件，警消獲報到場後，隨即將人救起，所幸沒有生命危險；然而，警方事後回溯報案手機號碼時，竟意外發現對方是台南市消防局內一名新進的隊員，且該名隊員在自己人救援時還落跑。另外，據了解，該名落水女子其實為救護「常客」，也因此名隊員除了被當成茶餘飯後話題外，局長也相當重視，已交辦督察室徹查。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
颱風鳳凰逼近 小琉球船班調整、台電加派人力
（中央社記者黃郁菁屏東縣8日電）氣象署預估，颱風鳳凰最快10日發布海警。往返小琉球各船公司今天調整航班，10日提早末班船，11、12日則全天停航；台電也整備機具，下週加派人力進駐恆春、小琉球。中央社 ・ 5 小時前
「豬」事大吉！賴清德親曝最愛豬肉小吃 感謝全民守護台灣豬
即時中心／顏一軒、李美妍報導經過15天的禁運、禁宰令後，非洲豬瘟疫情已清零，從昨（7）日零時起，全國已恢復活豬的拍賣與屠宰，行政院政務委員陳時中今（8）日在臉書已本土清零 「豬」事大吉為題發文，並曬出兩張在餐館大啖豬肉小吃的照片。而總統賴清德也於社群平台釋出一段快問快答的影片，分享自己最愛的豬肉小吃，除了感謝全民共同防疫外，也再度呼籲大家勿從國外寄回、帶回任何違禁的肉製品，期待能早日讓台灣豬肉重返國際市場。民視 ・ 10 小時前
連江縣表揚志工楷模 鼓勵投入志願服務
（中央社記者潘欣彤連江縣8日電）連江縣政府今天表揚績優志工，共7名個人及1個團體獲獎。民政社會處表示，感謝志工們平日對馬祖貢獻，也盼更多民眾能投入志願奉獻行列，攜手建構連江縣為志工島嶼。中央社 ・ 12 小時前
【專欄】要讓中國國民黨拆下中國人民自由民主之路標-台灣
文/陳榮祥 中國國民黨新任黨主席鄭麗文上任後，汲汲營營的要與中國共產黨談兩岸關係。姑且不談鄭主席...銳傳媒 ・ 1 天前
賴瑞隆、邱議瑩喊第一名 柯志恩：別忘了許智傑、林岱樺
國民黨立委柯志恩今（8）日出席高雄彌陀漁港「大港開吃」活動，針對外界點名民進黨立委賴瑞隆與邱議瑩將成為主要對手，她笑著回應表示，許智傑就在旁邊，認為這樣很不公平，強調許智傑也是好友不能被忽略。柯志恩並點名林岱樺在岡山的造勢也相當成功，質疑怎麼會只說是前面兩名，直言「那都是他們自己講的啦」。中天新聞網 ・ 12 小時前
ITF旅展登場 桃園館好康三重送
ITF台北國際旅展登場，桃園市政府觀光旅遊局邀請「桃園觀光大使葉舒華」攜手眾多在地業者打造「桃園館」，以「食、宿、遊、購、行」五大主題展現桃園多元觀光魅力，並推出限量好禮與超值優惠，吸引旅客首站就衝桃園館。工商時報 ・ 21 小時前