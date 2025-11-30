鳳馨扶輪社攜手各界舉辦公益園遊會 送愛家扶兒少

高雄鳳馨扶輪社於廿九日假高雄市文化中心圓形廣場舉辦「童夢共好，藝科同行之魔法園遊會」活動，鳳馨扶輪社社長林嘉柏、創社長張玉蓮為園遊會策畫人，該活動結合科學體驗、藝文創作、公益宣導與親子互動，象徵年度主題「團結行善‧美好共好」，為弱勢兒少打造兼具教育與趣味的週末活動，國際扶輪三五一○地區總監和地區團隊也蒞臨現場參與開幕，現場氣氛熱鬧非凡。(見圖)

主辦單位今(卅)日說明，舞台節目安排唐氏症歡喜協會太鼓、天能薩克斯風團、YMCA樂齡大學等表演，帶來精采節目互動與摸彩活動；現場亦設置健康與公益宣導，包括C型肝炎防治宣導、消防體驗、反毒教育等，協助提升家庭健康知能，整場活動南高雄家扶中心與各單位受益家庭與兒少達八百多人，讓所有參與家庭兒少在周末有一場豐富學習之旅。

張玉蓮創社長表示，這次園遊會透過科普與藝文的教育，並結合多個扶輪社及科教單位、社福團體共同協力；該活動以科普與藝文雙主軸呈現，設置闖關攤位，包括高溫超導展示、光與聲震動體驗、STEAM桌遊區、投籃機器人、小小科學家問答等；藝術創作區則提供熱縮片鑰匙圈、環保手作等DIY內容，讓孩子透過動手操作理解科學、發揮創意，這次的闖關攤位內容豐富，抽獎獎品更為多元，讓每一位參與的小朋友都能獲得獎品，大獎是電器產品提供抽獎。

就讀國小的家扶兒小竹，在媽媽的陪同下參與科學闖關活動，媽媽平時忙於工作甚少有時間帶小竹出門玩，在家扶社工老師邀請下出席園遊會，母子倆難得度過一個愉快的親子互動時光；小學二年級的小瑄參與藝術創作體驗，專心完成自己的熱縮片鑰匙圈，看到作品成形時露出滿滿成就感，直說以後也想做更多漂亮的作品，阿嬤在旁欣慰表示，希望孩子能玩開心，持續發揮創意、找到自己的興趣與方向。

南高雄家扶中心郭淑美主任強調，家扶長期致力於扶助經濟弱勢家庭與兒少培育與成長，需要社會各界持續關心與提供資源，方能讓服務更穩健推動；這次非常感謝鳳馨扶輪社特別為兒少規劃具教育性、有趣又好玩的闖關，讓兒少透過科普與藝文活動開拓視野、探索興趣，也為兒少的人生旅程帶來機會與希望，讓愛與溫暖送進每一戶家庭，陪伴兒少走向更美好的未來。