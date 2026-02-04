鳳鼻頭考古教育再升級 鳳鼻頭時光冒險隊出動

運用貨櫃重組空間打造的考古教育場域-「鳳鼻頭考古教育館」，於三日午後舉辦「鳳鼻頭時光冒險隊出動-玩考古PLUS！」活動，正式宣告全新的教育體驗空間啟用；不同於傳統嚴肅的開幕剪綵，一群來自林園各國小的學生與文化部文資局主任秘書張祐創及在地議員王耀裕、邱于軒、李雨庭、高雄文化局副局長簡美玲，組成「時光冒險隊」一起挑戰最新的「考古教具箱」與「史前工具」，在歡笑聲中揭開鳳鼻頭遺址的神秘面紗。(見圖)

文化局今(四)日說明，考古教育館二期工程特別強化「互動教育」，不僅增設半戶外操作場域與多功能教室，更開發了專屬的教育推廣教具，打造一個「能動手、能互動」的考古遊樂場，也特別感謝文化部的支持與經費挹注，讓考古教育館得以持續升級，為孩子們打造一處兼具知識性與趣味性的空間。

王耀裕議員認為鳳鼻頭遺址見證了台灣史前文化的發展歷程，期待未來能加速推動遺址公園的建置並持續辦理推廣體驗活動。邱于軒議員體驗後分享，考古不只是看懂知識，更重要的是能自己動手探索，透過遊戲化設計，能讓孩子更願意認識歷史。李雨庭議員則期許透過教育館的營運，能讓大家更了解史前文化，增進在地居民的認同感。

這次策展以「從現地出發，理解人類過去」為核心，規劃了「隱藏的古物」、「史前人的食衣住行」及「我們與考古的距離」等三大主題區，展覽內容打破時空隔閡，展示史前人類如何利用「陶紡輪」織布、使用「有槽石棒」製作樹皮布，生動呈現數千年前鳳山丘陵的生活樣貌；現場由林園愛鄉協會帶領大家嘗試鑽木取火、飛輪鑽孔，體驗史前人類的工具使用。

當日首度亮相的《隱藏的古物》考古桌遊與主題教具箱，成為全場焦點，透過分組競賽觀察陶片紋飾、觸摸石器模型，推理出史前人類是「漁夫」、「陶匠」還是「織布高手」。

文化局強調，高雄是港埠城市，考古教育館以貨櫃作為建築元素，讓同一的地方的現代港口意象與史前人類活動相互對照，呈現出跨越時代的文化連結；鳳鼻頭考古教育館不只是保存機構，更是「活」的教室。二期空間啟用後，帶大家一步步走進橫跨數千年的史前世界，認識史前人的衣食住行、工具使用，還有他們怎麼和環境共存，讓考古不只是文物展示，而是一場能親身感受的冒險，也將提供更完善的導覽服務與教具借用方案，歡迎各級學校預約戶外教學，讓學生在動手做的過程中，探索腳下這片土地六千年的故事。