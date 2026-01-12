鳴風樂團為草屯療養院病友注入正向能量療癒心靈迎接新年

草屯療養院院長丁碩彥頒給「鳴風樂團」感謝狀。(草屯療養院提供)

為迎接新一年的到來，衛生福利部草屯療養院十二日邀請來自臺中市的「鳴風樂團」蒞院進行公益演出，透過溫暖動人的音樂，陪伴住院病友度過愉悅且充滿希望的時光，現場氣氛溫馨感人。

鳴風樂團為活躍於街頭表演的多元音樂團體，演出融合薩克斯風、邦哥鼓、排簫、陶笛等多種樂器，結合國樂、台語歌曲與西洋流行音樂，展現豐富多元的音樂風格。多年來致力於音樂推廣與公益服務，榮獲臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣及花蓮縣等縣市核發之團體或個人街頭藝人證，累積數百場公開演出，並定期前往護理之家、養護中心及教養院進行愛心演出，深獲各界肯定。

本次演出曲目涵蓋老歌、童謠及民謠等多元類型，由樂團公關張組長以幽默風趣的方式串聯歌曲，營造故事情境，並穿插魔術與舞蹈表演，增添互動趣味；同時邀請病友一同參與，操作搖鈴鼓、沙鈴等小型樂器，並走入台下近距離互動，有病友開心演唱〈無敵鐵金剛〉、〈外婆的澎湖灣〉，也有病友上台敲打木箱鼓與邦哥鼓，現場笑聲與掌聲不斷，洋溢被關懷與被接納的溫暖氛圍，為住院生活注入希望與力量。

草屯療養院職能治療科主任蔡佳瑜表示，透過音樂陪伴住院病友，營造愉悅、放鬆且具療癒效果的氛圍，薩克斯風悠揚動人的旋律，搭配木箱鼓與邦哥鼓富有節奏感的敲擊，以及音色宛如天籟的塤等樂器交織出層次豐富、情感深刻的音樂饗宴，為病友帶來身心靈的撫慰與支持。音樂治療在精神疾病的輔助治療上，已有多項研究與臨床實務證實其顯著療效，能協助精神病人改善情緒、減輕憂鬱與焦慮症狀，促進情緒表達與調節，並增進社交互動與溝通能力，是結合藥物治療與心理治療的重要輔助方式。

院長丁碩彥表示，感謝鳴風樂團以音樂傳遞溫暖與正向能量，讓精神病友在住院治療期間感受到關懷、尊重與希望。院方長期透過音樂、藝術及多元復健活動，協助病友舒緩情緒與心理健康，進而提升生活品質與社會適應能力；同時也感謝鳴風樂團長期投入公益，以實際行動支持精神醫療與心理健康促進，期盼未來有更多民間團體共同參與，攜手營造重視身心健康、友善且具包容力的精神醫療環境。