鴕鳥台9線奔走 花蓮玉里警方舉發飼主

（中央社記者李先鳳花蓮縣22日電）花蓮玉里警分局今天上午網路巡邏時，發現民眾在社群平台Threads發文指有鴕鳥在台9線省道奔走，影響交通安全。警方立即到現場了解，已依道交條例舉發飼主。

花蓮縣警察局玉里分局調查，黃姓男子飼養鴕鳥，平常養在玉里鎮大禹里工寮，今天上午鴕鳥疑似受到驚嚇，逃跑到馬路上還闖紅燈，最後跑到玉里高中附近鐵工廠，被飼主抓到帶回。

警方調查後，已依道路交通管理處罰條例第84條規定，對黃姓飼主依法舉發，並當場告誡務必妥善管理及看顧飼養動物，避免再次發生動物闖入道路影響交通安全情形。

玉里分局長黃清暉呼籲，飼養大型或特殊動物的民眾，應善盡管理責任，確保動物不外出危害公共安全；警方也將持續透過巡邏與網路巡查機制，即時掌握各類影響交通及治安狀況，守護用路人安全。（編輯：蕭博文）1141222