鴛鴦盜逛服飾店 假試穿行竊

店家公布店內監視器影像，發現許男、張女將商品夾帶離開店面。（記者王勗翻攝）

記者王勗∕台南報導

台南中西區某知名服飾店於四日晚間在社群貼文，指稱店內遭鴛鴦大盜上門，竊走包包、衣服、外套及鞋子等，並公布二人於店內影像。警方追查發現，附近另間服飾店也被以相同手法行竊，警方分析比對店家影像，證實為同一組鴛鴦盜，已於五日查緝許男、張女到案，並起獲贓物，全案依竊盜罪嫌送辦。

中西區衛民街某服飾店於四日深夜在社群貼文，指稱在晚間九點有一對情侶上門光顧，帶著包包、衣服、鞋子等九件商品進入更衣室試穿，事後僅歸還三件商品，店家事後緊急清點店內商品查找，卻也無任何發現，經清點共遺失一顆包包、一件衣服、一件外套及兩雙鞋子。進一步查看店內監視器，發現同行男子離開時，隨身的包包明顯鼓了一圈。