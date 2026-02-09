鴛鴦鍋不再「一邊一國」！男網友一動作引爆素食女友怒火 網歪樓：那顆魚丸超Q愛死！

記者/葉佳欣拍攝

情侶相處，飲食習慣的磨合往往是最大的考驗。近日一名男網友在社群平台發文求助，表示自己為了體貼吃素的女友，特別準備了鴛鴦火鍋想浪漫一下，沒想到卻因為一顆「魚丸」引發感情危機。文章一出，隨即引發兩派網友激烈爭執，甚至意外讓特定品牌的魚丸成為討論焦點。

體貼備餐卻破功！「借鍋、分湯」仍敵不過一記誤投

原PO發文表示，女友是堅持「鍋底與食材完全不沾肉」的嚴格素食者。為了讓兩人在家窩著吃火鍋，他前一天就特地採買食材，甚至專程向鄰居借來鴛鴦鍋，分別準備了辣與不辣兩款湯底，打算落實「一邊一國」，讓兩人都能吃得盡興。

不料，餐敘進行到一半，原PO一時興起想換換口味，順手將一顆魚丸丟入女友的素食湯底中烹煮。女友見狀臉色瞬間沉了下來，冷冷地丟出一句：「我吃素這件事，有那麼難記得嗎？」 隨即放下筷子拒絕進食，留下一臉錯愕的原PO，只能默默將魚丸撈回，氣氛降至冰點。

一顆魚丸引爆兩性戰爭，超Q鱈魚丸也意外引發網友討論。圖/葉佳欣拍攝

海鮮不算肉？男方發文喊冤引發邏輯大戰

原PO在文中難掩無奈，表示自己當下滿頭問號，認為「為了一顆魚丸直接翻臉真的很點點點（傻眼）」。他甚至提出質疑：「魚丸雖然是魚做的，但又不是一整塊魚肉，這能跟整片肉片丟進去相提並論嗎？」、「而且不是也有人在吃海鮮素嗎？為什麼反應要這麼大？」

這番邏輯立刻引發網友兩極化的評論。支持男方的網友認為：「吃素的人真的很難搞欸？？」、「跟全素的人真的很麻煩」；然而，另一派支持女友的網友則嚴正指出：「她都吃素了 你還硬要去人家鍋裡煮？？」、「她生氣很合理啊！你們都特地分鍋了，然後你還把葷的丟進去？」

網友焦點大歪樓 到底是哪家的魚丸？

就在雙方針對「素食標準」爭論不休時，評論區卻出現了令人意外的轉折。部分老饕網友將注意力轉移到食材本身，紛紛留言討論魚丸品牌。部分眼尖的網友發現，那是金利華鱈魚丸，也有網友附和說：「魚丸看起來蠻好吃ㄉ..」、「金利華的這包鱈魚丸...超級Q愛死！」

飲食差異背後是「邊界感」的角力

針對此類情侶衝突，其實飲食習慣的差異往往只是導火線，核心在於雙方對於「原則」的認知不同。對於素食者而言，鍋底的純淨是底線；對於另一半而言，則可能將其視為可以通融的小事。建議在共同用餐前，應對彼此的「雷區」有更明確的共識，避免因一時疏忽讓美意變了調。

目前該貼文仍持續發酵中，一場關於「魚丸、素食與愛情」的討論，仍在社群熱烈進行中。