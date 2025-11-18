「鴨哥」獄中寫百封信操控水房！10個月洗錢53億 小弟怕羈押供出老大哥

[FTNN新聞網]社會中心／綜合報導

高雄檢方日前偵破南部近年規模最大的洗錢集團，主嫌為綽號「鴨哥」的54歲劉秉宏。他不僅在市區購買商辦打造「水房」與豪華私人招待所，甚至在因其他案件入監服刑期間，仍透過會客與未經審查的手寫信遠端指揮手下持續洗錢，短短10個月便處理超過53億元金流，佣金進帳逾4200萬元，坐牢照樣吃大菜過爽日子。高雄地檢署今（18）日偵結，全案依《洗錢防制法》、《組織犯罪防制條例》起訴劉秉宏等12人。

廣告 廣告

南台灣水房大哥「鴨哥」劉秉宏的KTV招待所十分奢華。（圖／翻攝畫面）

檢方指出，先前台中地檢查辦「九州博弈案」，查出438億元龐大洗錢金流，但仍有未曝光資金迅速轉往中南部。檢調循線追查，最初鎖定38歲趙姓男子，他負責在高雄一帶統籌洗錢作業，並以「鑫源支付」、「微笑支付」等金流鏈跨國利用泰國、越南人頭帳戶。

警方逮捕趙姓男子與多名小弟後，本以為案情已明朗，不料一名同夥因擔心遭羈押，選擇「倒戈」爆料，直指真正的藏鏡人並非趙男，而是「鴨哥」劉秉宏。檢警追查後發現，劉男才是整個水房的幕後黑手，不僅以公司名義在市區購買商辦，分層作為水房與私人招待所，內部裝潢有高級KTV包廂與會客空間，專門接待親友與成員。

更令人震驚的是，劉男去年7月因別案入監後，竟仍能在獄中享受「皇帝級」待遇。除了每天有人寄送多道大菜進牢房享用，妻子、小三與手下更輪流探監；他還利用監所人員無法事前審核信件的漏洞，在一年內寄出逾百封手寫信，持續向外界下達指令，遙控手下經營水房。

檢方調閱監視器畫面、金流紀錄、會客資料與書信內容後認定，劉男不只是掌控資金流向的主謀，也是整個洗錢網路的最高決策者。偵訊期間，許多共犯為求減刑陸續坦承犯行，供詞內容一條條指向劉秉宏。劉秉宏雖承認部分犯行，但仍否認收取洗錢所得。

高雄地檢署今日偵結，全案依《洗錢防制法》、《組織犯罪防制條例》等罪嫌，起訴劉秉宏及12名同夥。

更多FTNN新聞網報導

快訊／弘仁會再涉詐騙洗錢3.5億！3律師涉洩密「偷拍筆錄」轉交詐團 遭拘提

297刀奪命！68歲翁狠殺失明二房東 認罪辯自首拚減刑

疑自覺連續2天被男網友冷落 苗栗15歲少女「午休跳樓」送醫身亡

