鴨店老闆酒駕撞死女清潔員 南檢趕在年前偵結起訴

鄭男於同日訊後為警方送辦，全案於十一日偵結起訴。(資料照片)

記者王勗／台南報導

安平某鹽酥鴨店業者於十六日清晨在酒吧飲酒至上午八時，仍酒駕上路，行經慶平路時，高速追撞正在清運的垃圾車，後方一名廿多歲的陳姓女清潔員遭攔腰撞上、當場死亡。酒駕害命惡行引發社會譁然，全案於年前偵結，檢方十一日依酒駕致人於死將鄭起訴。

據檢警調查，鄭男於十六日凌晨酒後，於同日上午八時許沿慶平路東往西方向行駛，適時廿三歲的陳姓女清潔員正在檢查車斗，遭追撞而來的賓士攔腰撞上，被夾在賓士與垃圾車斗中間、當場斃命，鄭男酒測值高達０點九五，超過安全標準近四倍。據法醫調查，陳女下半身粉碎性骨折、多重性外傷而亡。

廣告 廣告

據了解，陳女剛入行才兩月餘，工作態度認真，案發當時陳女在車斗正是在檢查有無回收物被誤丟，不想卻遭酒駕賓士追撞，擔任垃圾車駕駛的男友匆忙下車，不斷拍打賓士車示意後退，焦急跺腳四處求助，但已無法挽救心愛之人。陳女不幸殉職，市長黃偉哲也出面表達哀痛並嚴厲譴責酒駕。

南檢幼保護專組檢察官鄭愷昕同日也向台南地院聲請羈押獲准，本月十一日全案偵結，檢方認鄭酒後駕駛車輛，致注意力、判斷力、反應能力、駕駛操控能力均降低，又未注意車前狀況，且未採取必要之安全措施，依刑法不能安全駕駛動力交通工具因而致人於死罪嫌，向台南地院提起公訴。