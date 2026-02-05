鴨母寮市場賣魚哥 英語外交網友笑到流淚

市場裡的賣魚哥雖然是菜英文，還是用盡全力和外國遊客打交道。（圖／東森新聞）





台南鴨母寮市場美食很多，吸引了不少外國觀光客，市場裡的賣魚哥雖然是菜英文，還是用盡全力和外國遊客打交道，也製造出不少笑點，像是他的英文名字是CAKE，蛋糕的意思，外國遊客一時間聽不懂，賣魚哥就唱生日快樂歌來介紹，外國遊客印象深，也讓網友說笑到流眼淚。

鴨母寮市場的賣魚哥要熱情招呼外國遊客，但是不會用英文詢問要不要喝飲料，緊急惡補卻笑壞了網友，而他自我介紹報上大名，也讓外國遊客印象深刻。

外國遊客vs.賣魚哥：「What's your name，（My name is cake，Happy birthday to you，cake）。」

鴨母寮市場賣魚哥高楨傑：「Cake他聽不懂，他聽不懂，我當下就說，生日蛋糕的蛋糕，全世界應該知道吧。」

賣魚哥解釋他的英文名字就是cake，外國遊客聽不懂，他只好靈機一動用唱的，賣魚哥家族在鴨母寮市場，傳到他已經是第四代，40歲的他說自己是菜英文，又愛和外國遊客聊天，不會的就問老婆或是隔壁賣飲料的姐姐，臨時惡補出來的英文，真的笑果十足。

賣魚哥太太吳靜慧：「他的英文就是不好，非常不好，破破的，但是他很敢講，然後他就是又很愛跟外國人講話。」

顧客vs.記者：「（有聽過他說英文嗎），偶爾啦，還不錯啦英文還不錯。」

而其他攤商也公認賣魚哥真的是鴨母寮市場的外交官。輕食店老闆劉國棟：「他是我們的外交官，他無論是韓國人或是日本人來，他都是很大聲地說Hello。」

飲料攤商蘇貞希：「美國人、日本人都愛聊，都很愛聊都很愛聊對，然後就亂講亂講的，但是很崇拜他就是他很敢講。」

鴨母寮市場賣魚哥高楨傑：「雖然我們語言不通，但是那一種情感，那一種感覺，當下的氛圍就是，讓大家都很好這樣子。」

賣魚哥的逗趣英文，為市場帶來歡笑，也讓外國遊客對台南留下溫暖的印象。

