鴨版"梨泰院慘案"! 鴨群被高空光束驚嚇踩踏致死

南部中心／呂彥頡、陳芷萍 屏東報導

屏東有鴨農po文說，飼養的鴨子被夜間廟會射過來的高空光束給嚇到，發生推擠踩踏，導致數十隻死亡，有的則是跛腳。其他鴨農也表示，鴨子很怕夜間的光束，已經發生過多起死亡案例，都只能自認倒楣，希望廟宇和辦活動不要再投射高空光束。





宛如鴨子版「梨泰院慘案」 鴨群被高空光束驚嚇踩踏致死

屏東有鴨農po文說，飼養的鴨子被夜間廟會射過來的高空光束給嚇到，發生推擠踩踏，導致數十隻死亡。（圖／翻攝threads@wuwuwu5151）

「你看這些跛腳了，就是這個雷射光，牠們鴨子就會一直亂跑一直亂竄。」鴨舍上空，遠方幾道光束射過來，鴨子全都擠成一團。女鴨農拍下鴨子受到驚嚇的狀況，有些鴨子變跛腳，連路都不會走，更慘的在後頭，「這些就是剛才來不及趕，就是被壓死的。」彷彿是鴨版的梨泰院踩踏事件，鴨農晚間都在趕鴨，避免牠們發生推擠，直到光束結束。一早起來清點戰況，死了數十隻。鴨農指控是遠方廟宇正在舉辦遶境活動，疑似就是屏東竹田鄉下港尾這間廟宇。平安遶境大典上不但有高空煙火，還有好幾道的雷射光束不斷掃射，光束十分的亮，遠在幾公里外都看得到。

廣告 廣告









宛如鴨子版「梨泰院慘案」 鴨群被高空光束驚嚇踩踏致死

其他鴨農指出，高空聚光燈容易讓鴨子受到驚嚇，會推擠踐踏，造成死亡。（圖／民眾提供）

廟方人員不可置信的表示，「養鴨的距離很遠欸，離很遠欸，這附近是沒有欸。」其他鴨農指出，「高空聚光燈因為這種東西，鴨子容易受到驚嚇，會踐踏會造成死亡，主要是光，聲音倒是還好啦，煙火比較沒影響。」屏東竹田、佳冬一帶，有不少養鴨場，之前也曾發生過好幾次類似事件，甚至有一次造成近五百隻雞鴨死亡，因此只要一發現有雷射光束，鴨農彼此之間就會通報。由於求償無門，只能自認倒楣，希望這幾次的事件，能讓大家了解燈光對禽類造成的傷害，以後辦活動能避免使用高遠光燈，以免傷及無辜。













原文出處：宛如鴨子版「梨泰院慘案」 鴨群被高空光束驚嚇踩踏致死

更多民視新聞報導

廟會正妹辣舞「白色底褲露出」！21秒走光片曝

宮廟遶境放高空煙火! 拖板車當砲台恐涉觸法將重罰

正值校慶! 醉男持刀闖校園追逐學生 嚇壞現場民眾

