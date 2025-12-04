鴨覓插旗信義區核心！御嵿集團本月底進駐微風南山

【互傳媒／ 記者 陳家珍／台北報導】在餐飲界有一席之地的御嵿集團宣布，旗下新潮烤鴨品牌「鴨覓」將於12月22日正式進軍台北信義區，選擇進駐代表性地標微風南山。對御嵿集團而言，信義區向來是高端消費、一線品牌與國際潮流匯聚的核心地帶，此次展店不僅是重要的布局突破，也是品牌邁向更高舞台的關鍵里程碑。

▲鴨覓微風南山二店即將登場，以極緻烤鴨技藝與粵台料理特色，打造信義區難得一見的專業烤鴨體驗

御嵿集團表示，去年 12 月「鴨覓」於大直美麗華開出台灣首店後，營運表現亮眼、顧客回饋熱烈，給予品牌持續拓點的強大信心，也成為此次進駐信義區的重要推力。御嵿品牌發展副總楊四雄指出：『信義商圈是台北最具代表性的時尚與餐飲核心，聚集百貨地標與多元客層。「鴨覓」選擇在此扎根，不僅回應市場對高品質烤鴨的期待，更代表品牌向上邁進的重要一步。我們希望把最講究、最真誠的烤鴨風味帶給信義區，成為大家心中值得一再光臨的餐桌記憶。』

「鴨覓」以講究火候與技法聞名，烤鴨外皮酥脆、肉質鮮嫩，並以「一鴨多吃」的多層次料理方式廣受好評。鴨覓在料理呈現上融合粵式與台式手法，再搭配上桌前的片鴨秀，帶來兼具味覺與視覺的儀式感體驗，讓商務人士、家庭與饕客都能輕鬆品味烤鴨文化的魅力。

鴨覓信義南山店延續品牌標誌性的復古華麗老香港風格，並透過設備與服務全面升級，再次提升用餐體驗。包括新增多功能宴會包廂、圓桌服務及全新餐酒體驗，營造兼具儀式感與都會品味的用餐氛圍。新店將於 12 月 18 日至 21 日試營運，並於 12 月 22 日正式開幕。菜單亮點及試營運資訊，將陸續在御嵿國際官網及鴨覓官方社群平台公布，敬請持續關注，共同期待鴨覓為信義區帶來全新的專業烤鴨體驗。 御嵿國際官網：https://toplusglobal.com/鴨覓官方粉絲團：https://reurl.cc/GG4Y5Z