鴨鴨漂流記！台中麻園頭溪2白鴨落腳市區 吸引路人好奇拍照

台中麻園頭溪上演鴨界漂流記。(記者廖耀東攝)

〔記者廖耀東／台中報導〕台中市北屯區麻園頭溪畔近日出現兩位「意外訪客」，不是漂流物，也不是生活垃圾，而是兩隻不知哪裡來的白鴨，疑似被大水沖到市區溪岸！路人一度以為是模型，走近才發現牠們正悠哉晃動脖子、拍拍翅膀，彷彿將突如其來的溪邊旅程視為一場意外度假。

當地居民表示，溪水暴漲時，什麼東西都可能被沖上岸，「塑膠袋、寶特瓶就算了，連兩隻鴨子都能漂來，真是第一次看到」！不少路人忍不住掏出手機拍照，直呼這畫面堪比「海底總動員」。也有人笑說：「牠們應該是搭錯水路，被水流載著逛到市區來了。」

廣告 廣告

這場「鴨子漂流記」在社區引發熱議，也再次提醒，暴雨來時溪流帶來的不只有垃圾，有時還會附贈一段讓人會心一笑的奇妙插曲。

台中麻園頭溪上演鴨界漂流記。(記者廖耀東攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

阿嬤行動不便只能在店外看...... NET店員「1舉動」暖爆數百萬人！

月世界又驚見棄置廢棄物 高雄市府：同一犯罪集團所為

守住荷包！ 健保費明年確定不調漲

7個人點一份蚵仔煎！「鹿港小吃宴」推手不忍了貼出公告

