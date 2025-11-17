鴻勁公開申購起跑 抽中1張估可賺逾74萬元
（中央社記者張建中新竹17日電）興櫃股王鴻勁今天起辦理公開申購，承銷數量3299張，承銷價暫定每股1495元，預計11月21日抽籤，以今天興櫃成交均價2236.56元計，抽中1張有機會獲利逾新台幣74萬元。
鴻勁預計11月27日掛牌上市，配合上市前公開承銷，11月12日至14日辦理競價拍賣，競拍數量1萬3198張，競拍底價為1196張，將於11月18日開標。
鴻勁11月17日至19日辦理公開申購，承銷數量3299張，預計11月21日抽籤。承銷價每股暫定1495元，今天興櫃成交均價2236.56元，有高達741.56元價差，抽中1張可望獲利逾74萬元。
鴻勁今年來受惠人工智慧（AI）特殊應用晶片（ASIC）強勁成長，營運高度成長，累計前10月營收239.16億元，年增127.15%。鴻勁近2季接單滿載，2026年上半年市場能見度高。（編輯：楊凱翔）1141117
