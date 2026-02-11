鴻勁列MSCI成分股漲聲響起站上4字頭 ！ 00991A持股張數最高
MSCI明晟今（11）日公布最新季度調整，全球標準指數的台股成分股新增鴻勁(7769)1檔，受利多消息帶動，盤中股價直奔漲停，站上4,000元大關再創新高。
據統計，有9檔主動式台股ETF超前部署，其中主動復華未來50(00991A)持有300張最高，持股比重5.1%，位居第6大持股。受惠鴻勁股價勁揚，加上其他前五大持股如台積電、南亞科、群聯、台光電、台達電等維持紅盤走勢，帶動00991A盤中大漲近2.5%，表現優於大盤，累計近1月股價報酬13%，高居主動式台股ETF之冠。
主動復華未來50經理人呂宏宇表示，預期台股持續受惠AI發展，相關供應鏈孕育產業贏家，並提供主動式ETF選股布局機會，後續看好半導體測試、銅箔基板等AI規格升級題材，以及因AI伺服器與高效能運算需求，帶動記憶體、IC載板等產業復甦投資機會。
呂宏宇認為，AI發展之路寬廣，為典範移轉非泡沫，市場出現擔憂AI過度投資及產業競爭態勢改變，雖造成股市波動、但也創造波段進場機會，建議可透過逢低分批或定時定額方式布局。
MSCI明晟最新季度調整今（11）日開獎，全球標準指數台股成份股僅新增鴻勁（7769）1檔，在利多挹注下，成功助攻鴻勁站穩四千元整數關卡，以近半根漲停，擠進台股前三大高價股，股價僅次於信驊、穎崴，至於慘遭刪除的儒鴻（1476）、正新（2105）、億豐（8464）、豐泰（9910）等4檔個股則轉列入全球小型指數台股成份股，然因利空發酵，早盤只剩正新力守紅盤，入不入列全球標準指數成份股，多空態勢分明。
【時報記者林資傑台北報導】半導體IC測試設備廠鴻勁(7769)股價持續攻高，受MSCI明晟新增為全球標準指數台股成分股激勵，今（11）日再度開高走高、勁揚7％至4280元，再創上市新天價，今年以來已上漲逾39％，上市迄今近2月飆漲達近1.85倍。三大法人本周迄今買超1504張。 2015年成立的鴻勁主要核心產品為半導體製程後段測試分選機（Handler）與主動溫控系統（ATC），提供整合性解決方案，應用於AI/HPC、車用、5G/IoT（物聯網）、消費性電子及記憶體晶片等領域，2025年11月27日轉上市掛牌，實收資本額17.99億元。 受惠市場需求增加、產能持續滿載，鴻勁2026年1月自結合併營收33.4億元，較2025年12月33.29億元小增0.35％、較2025年同期19.2億元躍升達73.94％，再創歷史新高，單月營收自2024年12月以來逐月走揚，迄今已連14月改寫歷史新高。 展望後市，鴻勁先前表示，公司2026年首季產能持續滿載，訂單需求至第三季已確定。整體而言，上半年訂單能見度非常高，下半年看好受惠高階智慧手機及特殊應用晶片（ASIC）晶片測試需求，目標毛利率維持55～
（中央社記者吳家豪台北2026年02月11日電）指數編纂公司MSCI（明晟）今天公布季度調整結果，全球標準指數新增鴻勁(7769)1檔台灣成分股，刪除正新(2105)等4檔；全球小型指數新增東方風能(7786)等12檔，刪除晶心科(6533)等11檔，調整結果預計2月26日收盤生效。統計本次MSCI調整，全球標準指數刪除的正新、儒鴻(1476)、豐泰(9910)、億豐(8464)等4檔台灣成分股，皆轉進全球小型指數。MSCI全球小型指數新增12檔台灣成分股，除了4檔來自全球標準指數之外，其他8檔為東方風能、福懋科(8131)、富喬(1815)、禾榮科(7799)、世紀(5314)、日電貿(3090)、新代(7750)、尖點(8021)。全球小型指數刪除11檔，包括晶心科、僑威(3078)、GIS-KY業成(6456)、大樹(6469)、胡連(6279)、雲豹能源(6869)、嘉里大榮(2608)、振樺電(8114)、森崴能源(6806)、拓凱(4536)、永信建(5508)。MSCI是以美元計價的股價指數，提供投資專業人士一致性的比較基礎。MSCI每年2月、5月、8月及11月執行指數定
（中央社記者吳家豪台北2026年02月11日電）指數編纂公司MSCI（明晟）今天公布季度調整結果，台股在全球市場指數權重上調至2.41%，在全球新興市場指數、亞洲除日本指數權重分別下調至21.15%、24.06%，最新權重將在2月26日收盤生效。MSCI每年2月、5月、8月及11月執行指數定期審核與調整，除了調整成分股之外，如果MSCI調整台股權重，可能影響全球基金在台股的資金配置。在這次MSCI調整，台股在「MSCI全球市場指數」權重由2.4%上調至2.41%，調升0.01個百分點；台股在「MSCI全球新興市場指數」權重由21.18%下調至21.15%，調降0.03個百分點；在「MSCI亞洲除日本指數」權重由24.12%下調至24.06%，調降0.06個百分點。MSCI台灣指數成分股方面，這次新增鴻勁(7769)，刪除儒鴻(1476)、億豐(8464)、正新(2105)、豐泰(9910)，指數成分股由86檔減為83檔，並有21檔成分股調整在外流通股數。這次權重調升最多的成分股為鴻勁，權重為0.39%，調升0.39個百分點。權重調降最多為儒鴻，權重為0%，調降0.11個百分點。以MSC
《半導體》營收連14月創新高 鴻勁衝4千元新天價
【時報記者林資傑台北報導】半導體IC測試設備廠鴻勁(7769)受惠訂單需求暢旺，2026年1月合併營收續揚至33.4億元、連14月改寫歷史新高，激勵股價今（10）日開高勁揚3.9％至4000元，再創歷史新天價，今年以來漲幅已達30％，轉上市1個半月來飆漲近1.68倍。 2015年成立的鴻勁主要核心產品為半導體製程後段測試分選機（Handler）與主動溫控系統（ATC），提供整合性解決方案，應用於AI/HPC、車用、5G/IoT（物聯網）、消費性電子及記憶體晶片等領域，2025年11月27日轉上市掛牌，實收資本額17.99億元。 受惠市場需求增加、產能持續滿載，鴻勁2026年1月自結合併營收33.4億元，較2025年12月33.29億元小增0.35％、較2025年同期19.2億元躍升達73.94％，再創歷史新高，單月營收自2024年12月以來逐月走揚，迄今已連14月改寫歷史新高。 展望後市，鴻勁先前表示，公司2026年首季產能持續滿載，訂單需求至第三季已確定。整體而言，上半年訂單能見度非常高，下半年看好受惠高階智慧手機及特殊應用晶片（ASIC）晶片測試需求，目標毛利率維持55～60％、淨
〈焦點股〉鴻勁入列MSCI成分股 飆漲停奪千金股第三、市值衝7900億元
MSCI(明晟) 今 (11) 日公布最新指數季度調整，測試設備大廠鴻勁 (7769-TW) 被列入全球標準指數 (MSCI ACWI) 中，股價開高走高，衝上漲停板 4400 元，再度改寫新天價，不僅成為台股第三高價股，市值也
