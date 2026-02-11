鴻勁列MSCI成分股漲聲響起站上4字頭 ！ 00991A持股張數最高

（中央社記者吳家豪台北2026年02月11日電）指數編纂公司MSCI（明晟）今天公布季度調整結果，台股在全球市場指數權重上調至2.41%，在全球新興市場指數、亞洲除日本指數權重分別下調至21.15%、24.06%，最新權重將在2月26日收盤生效。MSCI每年2月、5月、8月及11月執行指數定期審核與調整，除了調整成分股之外，如果MSCI調整台股權重，可能影響全球基金在台股的資金配置。在這次MSCI調整，台股在「MSCI全球市場指數」權重由2.4%上調至2.41%，調升0.01個百分點；台股在「MSCI全球新興市場指數」權重由21.18%下調至21.15%，調降0.03個百分點；在「MSCI亞洲除日本指數」權重由24.12%下調至24.06%，調降0.06個百分點。MSCI台灣指數成分股方面，這次新增鴻勁(7769)，刪除儒鴻(1476)、億豐(8464)、正新(2105)、豐泰(9910)，指數成分股由86檔減為83檔，並有21檔成分股調整在外流通股數。這次權重調升最多的成分股為鴻勁，權重為0.39%，調升0.39個百分點。權重調降最多為儒鴻，權重為0%，調降0.11個百分點。以MSC

中央社財經 ・ 9 小時前 ・ 發表留言