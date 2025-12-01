鴻勁憑什麼飆上3000元？轉上市凍結3000億資金，外資目標價4000元

台股又添一家3字頭的千金股！鴻勁從抽籤高人氣，到掛牌之後飆上3000元，一舉躍升為台股最貴的半導體設備股。它，為何成為股市熱點？

興櫃股王、半導體測試設備大廠鴻勁精密昨（27）日以1495元承銷價轉上市，再度上演刷新紀錄的戲碼，盤中一度閃見3000元。

今（28）日股價盤中再來到3040元，讓鴻勁一舉躍升為台股最貴的半導體設備股，也讓台股3字頭的千金股再添一名大將。

興櫃股王鴻勁轉上市，抽籤凍結3000億資金

鴻勁堪稱近期台股討論度最高，由於鴻勁轉上市前承銷張數3299張，儘管承銷價高達1495元、需準備近150萬元，但不少小資族甚至發起集資抽籤熱潮。最終凍結約3000億元資金參加抽籤，最後中籤率為1.84%，抽中的人直接大賺約百萬元。而若是幸運中籤的投資人抱到現在，帳面獲利突破150萬元。

鴻勁主要生產應用於半導體封測後段的測試分選機，與主動控溫系統。當晶片封裝完成後，必須接受電性與功能檢測，這類設備負責在不同溫度條件下測試晶片運作狀態，並自動分類良品、不良品與不同等級晶片。

鴻勁是全球SoC（系統單晶片）測試分選機領域的領導廠商，在全球IC測試設備市場市占率約32%。憑藉測試架構整合能力、主動式溫控、高併測等核心技術，鴻勁在高功耗AI、高效能運算HPC晶片的測試需求爆發下，快速成為不可或缺的關鍵供應商。

外資：鴻勁目標價上看4000元

鴻勁的營收與獲利也見到大幅成長，去年度營收139.92億元，今年累計前9月營收已達209.95億元； 2024年EPS（每股純益）32.95元，2025年前三季已達53.54元，成長動能相當強勁。

在掛牌之前，美系外資就發布報告，強調 AI 終端測試需求將旺至2026年，鴻勁在高階溫控領域具備稀缺性，給予「買進」評等，目標價上看4000元。

主因是鴻勁在半導體測試中占有利基且關鍵的領域，最終測試／系統級測試用測試機台與主動溫控系統則是居主導地位，在AI、HPC（高效能運算）用FT（最終測試）市占率超過90%，成為AI GPU、ASIC（特定應用晶片）、手機及車用晶片測試不可或缺的供應商。

在美系外資喊出4000元目標價前，外資Aletheia資本的報告同樣看好鴻勁成長空間大，上調鴻勁2026、2027年預估獲利，建議「買進」，目標價由2500元調高至3500元。

鴻勁加速全球布局，美洲是最大市場

國際布局方面，鴻勁成功切入全球AI供應鏈核心，今年1至9月美洲市場營收占比達43.83%，超越亞洲與台灣成為最大市場。目前AI與HPC新產品導入專案主要分布於美國及歐洲等科技重鎮，另在矽光子測試與SLT（系統級測試）分選機應用方面，開發案已擴及新加坡、台灣與以色列，加速全球布局。

未來展望上，鴻勁表示，AI GPU需求持續延燒至2026年，ASIC晶片需求將接續成為成長主力，公司已啟動第四廠擴建計畫，預計2027年完工投產，屆時整體產能將再擴大一倍。