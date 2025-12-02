鴻勁是鴻家軍嗎？上市飆破3000元狂刷台股紀錄 謝金河拆解「給大家上課」底氣

台股11月29日（上周五）加權指數開低走高，終場下跌36點，收在22262點，跌破半年線，跌幅0.16 %。財信傳媒董事長謝金河1日晚間在臉書以「兩個穿工作服的老闆：鴻勁給大家上了一課」為題指出，半導體測試分類機大廠鴻勁（7769）在11月的最後一個交易日，股價創下開市以來的歷史紀錄；此外，謝金河也提到，今年台灣上市公司排行榜出現新面孔，排名重新洗牌，其中鴻勁更是創下不少紀錄。

鴻勁精密11月27日上市，掛牌首日不僅以1495元刷新台股掛牌天價，盤中更一度衝上3,000元，終場大漲1,445元、收在2,940元，漲幅高達96.6%，成為台股第5大千金股。謝金河回顧，11月29日，鴻勁股價一度到3024元，最後收在3000元，市值5397億元，創下1962年股市開市以來的歷史紀錄，鴻勁一掛牌即刻成為市值第15大企業，且幾乎追上聯電，這樣的速度讓很多人都還來不及認識鴻勁，甚至以為鴻勁也是鴻家軍的成員。

謝金河指出，鴻勁上市首日市值就衝到第15，且投資人參加競標、抽籤，凍結資金超過3000億元，都創下股市新紀錄。他並盤點，今年台灣上市公司排行榜出現新面孔，讓日月光排名跑到第7、緯穎11、智邦科技13、聯電14，目前鴻勁是第15名，後面是台光電16，奇鋐17等。他進一步說，鴻勁的主要產品是連結測試機後面的測試分類機及SLT溫控，在AI時代中扮演著重要角色；營收方面，今年前10月239.16億元、前三季淨利86.51億元，Eps53.54元，非常嚇人，「伴隨而來的是令人瞠目結舌的高股價。」

​謝金河表示，事實上鴻勁是傳統工具機產業出身，工廠在台中市大雅路的巷內，一家不起眼的工具機業者，上市首日市值幾乎追上聯電，相當不可思議。謝金河強調，他向來非常尊敬台灣技術底的老闆領導的企業，而​鴻勁董事長謝旼達和健策董事長趙宗信都是一身工作服，樂在工作、和機台相依為命，卻都拚出驚人身價，其中健策生產均熱片股價從50元漲到2965元市值，超過4000億元。謝金河總結，兩家企業都是傳統工具機產業出身，從研發精益求精，創造令人意想不到的傳奇，如燈塔般給傳統工具機業者明燈，「只有在技術上奮力精進才是發展的正道！」

