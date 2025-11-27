鴻勁直奔3000元！中籤投資人最高賺逾150萬

▲興櫃股王鴻勁（7769）今（27）日以承銷價1495元掛牌上市，以2710元開出，開盤不到10分鐘，股價一度衝上3000元，展開蜜月行情。（圖／NOWNEWS資料照片）

[NOWnews今日新聞] 興櫃股王鴻勁（7769）今（27）日以承銷價1495元掛牌上市，以2710元開出，開盤不到10分鐘，股價一度衝上3000元，展開蜜月行情，直接登上台股高價股第五名，抽中一張的投資人，若賣在最高價，直接現賺150.5萬元。

鴻勁上市前公開承銷3299張，IPO承銷金額高達49.32億元創下新高，引發市場熱議。最終收到20萬157筆公開申購單，其中合格件數為17萬9233張，中籤率1.84%。

鴻勁主要提供一站式半導體測試方案，以半導體自動化機械及設備整合方案為主，憑藉自研的ATC主動式控溫系統、分選機與高併測解決方案，成功切入AI、高效能運算及車用晶片等高功耗應用領域。

鴻勁去年全年營收為139.92億元，今年累計前9月營收達209.95億元，EPS則從113年的32.95元成長至114年第三季已達53.54元。另外，公司近年受惠於AI、高效能運算（HPC）與車用晶片需求快速攀升，營收與獲利大幅成長，產品組合亦朝高毛利設備轉型。

國際布局方面，成功切入全球AI供應鏈核心，今年1~9月美洲市場營收占比達43.83%，超越亞洲與台灣成為最大市場。公司目前AI與HPC新產品導入（NPI）專案主要分布於美國及歐洲等科技重鎮，客戶群快速擴張。另在矽光子測試與SLT分選機應用方面，開發案已擴及新加坡、台灣與以色列，加速全球布局。

未來展望上，鴻勁表示，AI GPU需求持續延燒至明年，ASIC晶片需求將接續成為成長主力，公司已啟動第四廠擴建計畫，預計2027年完工投產，屆時整體產能將再擴大一倍。

