鴻勁、群聯...產業隊長張捷的6隻金雞母曝光！雲端大廠拉貨推升記憶體，PCB上游寡占有望高成長





展望2026年，AI依舊是投資市場的主旋律，但要著重於「新AI」供應鏈，建議可從半導體IC測試設備、記憶體超級循環、高毛利PCB供應鏈尋找投資機會。

股神巴菲特曾說過：「寧願『用合理價格買極優公司』，也不要『用便宜價格買平庸公司』。」展望2026年，我建議聚焦「寡占、高毛利率、高獲利」的AI概念供應鏈，這些好公司本益比評價往往才有機會明顯提升，股價也較具漲勢空間。

AI伺服器需求拉抬

第一季啟動記憶體超級循環

在產業選股方面，AI上游的瓶頸在突破算力與電力，因此台積電（2330）、奇鋐（3017）、台達電（2308）等大型龍頭股，不但符合上述選股邏輯，相較中小型股也享有較高的本益比評價，未來仍有3成以上的上漲空間。

但以我自己的選股方向來說，首選是從AI相關半導體測試設備與儲存需求找投資機會。

半導體IC測試設備廠鴻勁（7769），這檔是我之前就推薦的核心持股，2026年依舊有續強的空間。

簡單來說，在AI終端需求增強的情況下，鴻勁掌握具有稀缺性的高階溫控領域，法人預估2025年EPS70元、2026年達90元，更有外資報告樂觀看待「目標價4千元」，本益比高達40倍。至於第一季最看好的，是我先前就提過的記憶體超級循環（Supercycle）。

過去看記憶體，須觀察個人電腦、筆電與手機的季節波動，但現在不同了，雲端服務供應商（CSP）開始積極拉貨記憶體，像前陣子市場傳出Open AI採購高達四○％產能，這樣的結構性改變，都有利於啟動記憶體的超級循環。

整體來看，AI伺服器記憶體需求占整體記憶體的比率，將由2024年的20％左右、2025年的47％，在2026年達到56％，到了2027年更可達60％左右。

而受惠AI所需的儲存力大增，最直接對應就是記憶體大廠群聯（8299）。群聯為控制IC與NAND Flash記憶體成品製造商，公司估計2026年企業級SSD銷售占比有望達30％，且aiDAPTIV+技術突破GPU記憶體瓶頸，將成為未來成長動能。群聯執行長潘健成就曾表示，近期CSP大量採購企業級SSD用於AI推論，造就NAND市場出現結構性缺貨與漲價現象，需求緊俏。

法人預估，群聯2025年與2026年每股稅後純益（EPS）分別有機會達50元與80元，若以此獲利對比其他高價龍頭股，群聯本益比仍偏低，具比價與補漲空間。例如，散熱大廠健策，法人估其2025、2026年EPS分別是50元、70元，以市場給予其3、4千元的估值，那麼群聯在相似EPS水準下，本益比上修30倍、挑戰兩千元大關，也是有機會的。

高階PCB擁技術優勢

拉回月線可布局

此外，在PCB（印刷電路板）供應鏈的選股方面，則是「看上不看下」，建議買「偏上游寡占、毛利率大於30％」的公司，符合這樣條件的，除了市場熱門龍頭股金像電、台光電，我個人更偏好尖點（8021）、大量（3167）的投資機會。

隨著AI伺服器對高階PCB的需求大增，板材層數從傳統8至24層，大增到28至46層，而板材，也從一支鑽針過去能打3千孔，如今只能打6百孔，消耗量大幅上升4倍，讓台廠鑽針、背鑽機等供應鏈帶來結構性的成長。

尖點、大量兩家公司，就以各自的技術優勢切入輝達AI伺服器供應鏈，其中大量毛利率約37.9％，尖點法人估2026年EPS約6元，合理本益比可達30倍以上，但近期漲勢凌厲，建議可待拉回月線附近再布局。

至於低基期股方面，可留意元大期貨（6023）、潤弘（2597）等標的。其中，潤泰集團旗下的營造廠潤弘擁有獨門的預鑄工法，是台積電建廠模組化供應商，亦受到亞光、谷歌等國際企業廠辦的青睞。

潤弘過去5年獲利穩健，平均每年EPS達9.91元，2024年EPS達10.71元、2025年每股配息7.7元、配股2元，法人估2025年EPS可望上看11元，股價有望穩健成長。

另外，隨著投資人避險需求提升、夜盤交易活絡、微型／小型台積電期貨滲透率高，以及小資與年輕族群偏好使用槓桿工具，造就期貨商有結構性成長題材。

而元大期貨在國內期貨業中具指標性龍頭地位，2024年EPS為7.47元、ROE為14.24％，占整體14家專營期貨商獲利達31.2％。公司自結2025年前11月稅後純益24.85億元，ROE達14.1％，EPS達7.9元，足見即使在市場震盪中，依舊穩健獲利。

至於在策略方面，建議靈活操作，讓資金更有效率，比方說，我在2025年上半年將半導體探針卡和測試設備商旺矽換成鴻勁，同年9月將PCB材料廠金居換成尖點，不是看壞原有標的，而是發現更有空間的標的可選擇。

在選股方面，新的一年，挑標的要先做好產業源頭管理，再以季線判定多空與強弱，相對大盤強弱亦為換股判斷依據，若大盤回測季線之際，個股卻早已跌破季線，則屬相對弱勢，需考慮汰弱換強。

（本文由張捷口述，林心怡整理）

