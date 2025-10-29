鴻升以專業力實踐「Looking After Tomorrow」永續願景

鴻升環境總經理鍾佳勳表示，面對綠能廢棄物回收，鴻升的優勢是，能夠迅速找到可行解決方案。（賴雲煇攝）

面對廢棄再生能源設備日益增加，如何回收已成為綠色產業的重要議題。鴻升環境科技近日參與「2025台灣國際智慧能源週與淨零永續展」，以「Looking After Tomorrow--為地球守護每個明天」為核心理念，展出公司在綠能廢棄物回收處理的技術亮點。

鴻升環境總經理鍾佳勳表示，近期風災凸顯綠能產業在發展過程中所會遇上的困難與阻礙，由於災害爆發迅速，社會應變時間有限，而鴻升的優勢，正是能夠迅速找出可行的解決方案。

廣告 廣告

鴻升成立以來，秉持「永續、專業、合法」三大經營主旨，專注於光電板、鋰電池及各類綠能廢棄物的拆解、分類再利用。公司具備環境部核發之甲級廢棄物處理許可，擁有完善的廠區設施與作業流程，能以安全且高效的方式進行回收處理。

鴻升的專業設備可有效分離鋁框、玻璃、矽晶片、導電銀膠條等關鍵物質，最大化再利用並降低廢棄物產生，符合「從再生能源到再生材料」的循環經濟精神，讓綠能產業真正做到永續。

在產業逐步擴大規模的同時，鴻升深知「合法合規」是永續經營的基石。公司依照政府規範執行廢棄物收受、運輸與處理作業，更積極配合主管機關政策，推動再生能源廢棄物資訊透明化與可追溯化管理，確保每一步流程皆可被驗證與信任。

此外，鴻升也持續與學術單位、政府機構及產業夥伴交流合作，共同研發創新技術，期望透過產官學三方合作，推動整體產業升級，打造台灣再生能源循環利用的新標竿。