鴻家軍人形機器人隊成軍！廣宇鴻海砸3200萬歐元入股Magnax

廣宇科技(2328)今(20)日召開董事會，決議通過與鴻海(2317)合計注資3千2百萬歐元，投資比利時新創公司Magnax BV、合計取得52%股權，廣宇科技董事長李光曜表示，這次投資案標誌著廣宇將從傳統線束廠邁向高階關鍵零組件供應商的重大轉型，正式掌握人形機器人與高效能電機核心技術動力。預計相關業務最快2027年起帶來顯著的營收貢獻。

根據廣宇科技董事會通過的投資案內容，廣宇與鴻海分別出資23及9.2百萬歐元，佔Magnax股權比重分別為37.28%與14.91%，廣宇將以最大股東身分取得Magnax過半數董事席次並擁有實質控制力，協助Magnax進行資源整合與市場開拓。

憑藉本次投資案，廣宇將取得Magnax的無軛軸向磁通電機(Yokeless Axial Flux Motor, AFM)專利技術，與傳統徑向磁通電機(RFM)相比，AFM具備更高的功率密度與扭力密度，且體積更輕薄，適合空間與重量受限的人形機器人與高階工業設備，是新一代動力平台的首選。廣宇取得下一代電機技術後，不僅能優化產品組合、提升毛利率，更將從被動的接單生產，轉變為能提供動力系統核心解決方案的合作夥伴，預計相關業務最快將於2027年起帶來顯著的營收貢獻。

對於正處於需求爆發前夕的人形機器人產業，機器人全身約有40至50個關節，對電機的體積與爆發力要求極高，Magnax的技術能夠有效解決傳統電機體積過大、重量過重的問題，廣宇將將聚焦人形機器人髖關節與上肢等高負載關節應用，提供高扭力、輕量化的解決方案，藉此建立在機器人供應鏈中的關鍵地位。

在全球高效能與節能需求快速提升的背景下，Magnax的AFM 作為平台型技術，具備跨產業複製與擴展的潛力。其應用範圍不僅侷限於機器人，更可廣泛延伸至其他高階工業與載具領域，這項技術將幫助廣宇切入工業用冷卻風扇、數據中心散熱系統以及其他產品應用

此外，藉由導入廣宇的製造管理優勢與鴻海集團的供應鏈資源，預計將大幅提升AFM產品的量產能力與成本競爭力，加速其在電動車、工業製造及其他相關應用領域的商業化進程。

本次投資案將展現廣宇經營團隊加速轉型的決心，廣宇過去以連接線束、PCB及EMS代工為主力，雖然獲利穩定，但成長空間有限，為構建長期的競爭優勢與第二成長曲線，廣宇啟動「3S(延伸Stretch、轉向Shift、擴張Scale)」策略，由單純的線束供應商，升級為掌握核心技術的關鍵零組件製造商。

