鴻海不只代工！劉揚偉豪語：iPhone、AI伺服器到電動車都「Foxconn Inside」

鴻海董事長劉揚偉驕傲地説，鴻海一天可以交100萬支iPhone，一台兩噸重的輝達伺服器機櫃，鴻海一週可以交1000櫃，就連汽車也已開始「Foxconn Inside」，因為鴻海不只是普通的組裝廠，也是擁有大量先進技術的零組件廠、擁有垂直整合的能力，客戶仰賴鴻海是因為他們知道，鴻海可以把紙上談兵，變成真實的產品。

鴻海科技日今日登場，鴻海董事長劉揚偉在開場演說中，為鴻海在一般大眾間的形象抱不平，他說，垂直整合非常重要，鴻海不只是代工廠，也是關鍵零組件廠。

廣告 廣告

他表示，外界到現在還把鴻海當成普通的代工廠，但鴻海遠遠不止於此，他以全球數億人口都在使用的iPhone為例，鴻海不僅組裝iPhone，一支iPhone有兩、三千個零組件，其中60％零組件由鴻海製造，而iPhone宇宙橘金屬機殼的製造，高度仰賴精密加工，精密加工的測量單位是微米，跟半導體製程的測量單位奈米肉眼完全看不見不一樣，「這是肉眼看得見的金屬工藝精準度」，而把蘋果為人稱道的iPhone鏡頭安裝至光學模組中，測量單位也僅僅只有10微米。

即便鴻海沒有生產觸控模組與螢幕，但操作觸控時的流暢度還是跟鴻海脫不了干係，劉揚偉指出，觸控玻璃要先經過表面處理，手指滑起來才會順，表面處理的測量單位是0.18微米。

單單就iPhone組裝來說的話，劉揚偉在台上驕傲地說，「我們可以一天交100萬支」，鴻海有1500條SMT產線專門服務蘋果iPhone訂單需求，他強調，「鴻海不只是組裝廠，有很多大家不知道的製程技術需要配合」。

而鴻海今年業績成長的一大支柱AI伺服器，劉揚偉也在科技日舞台上宣布，「我們現在一週可以做一千櫃，明年可以做更多」。

伺服器裡的零組件，也是鴻海的「守備範圍」，劉揚偉說，一台AI伺服器看起來很簡潔，但裡面的主機板，是鴻海經手過最厚的板子，伺服器裡面裝著大量的GPU，GPU模組裡的電路板，更是主機板的10倍厚度，這些鴻海都有參與。

AI伺服器已經從空氣冷卻轉向液冷，劉揚偉再次為鴻海抱不平，他說，不是很多人知道我們有做液冷，我們已經為客戶提供了大量的液冷零組件與系統，而機櫃裡的busbar、高速連接器、電源機架，鴻海都已經大量出貨，事實上，機櫃裡40～50%零件都是由鴻海內部垂直整合提供。

就連電動車也是，劉揚偉表示，鴻海不只組裝汽車，連鋰電池包、電源、馬達、車載資訊娛樂系統、機構件、散熱模組都做，他在台上豪氣喊出「汽車Foxconn inside」。



回到原文

更多鏡報報導

大驚奇！睽違三年 鴻海創辦人郭台銘驚喜出席鴻海科技日

鴻海科技日破曉重磅消息！鴻海、OpenAI宣布合作 瞄準AI基礎設施與強化美國製造

季辛格將與鴻海劉揚偉共進晚餐 親曝合作十多年淵源 AI泡沫他這麼看