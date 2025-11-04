鴻海不只做iPhone！攜手馬偕、祥寶拚智慧長照 AI穿戴裝置醫療新革命

財經中心／師瑞德報導

鴻海攜手馬偕醫院與祥寶長照集團，導入AI穿戴裝置、遠距醫療平台與外骨骼輔具，打造智慧長照新模式。從即時健康監測到照服員安全輔助，全面升級長者照護品質，實現醫療與長照無縫接軌，翻轉高齡社會照顧樣貌。（圖／鴻海提供）

面對台灣即將邁入超高齡化社會，傳統長照模式已無法滿足當前照護需求。為推動長照升級，鴻海科技集團（2317）、馬偕紀念醫院與祥寶尊榮長照集團於11月3日正式簽署三方合作備忘錄，啟動「AI智慧穿戴裝置 × 遠距醫療平台 × 外骨骼輔具」整合應用，打造全台首波智慧長照一體化示範場域，以數據與科技驅動照護決策，讓長者在長照機構也能享有醫院級的健康管理。

簽約儀式由馬偕總院長張文瀚、鴻海B事業群暨數位健康總經理姜志雄、以及祥寶長照集團董事長林哲弘共同出席，現場嘉賓雲集，見證醫療、科技與長照產業攜手合作的新里程碑。

張文瀚指出，智慧醫療的發展讓醫療服務的界線不再侷限於醫院空間。「遠距醫療整合平台讓院內外的健康資料能即時互通，我們每天都能收到長照機構上傳的健康數據與照護紀錄，醫療團隊可在最短時間內進行分析與回饋。」他進一步說明，透過這套機制，醫療回應時間從平均72小時縮短至12小時內，「真正實現了預防、診斷與照護的即時連動。」

首波示範場域將於祥寶集團在桃園與台北的住宿型長照機構展開，預計涵蓋約250位住民。這些住民將配戴鴻海開發的「CoDoctor Watch」智慧健康錶，連續監測血壓、心率變異度（HRV）、脈搏波與血管彈性等生理數據，資料即時上傳雲端，由AI模型進行趨勢分析與異常警示，協助照護團隊掌握長者健康狀況變化，提供更精準的預防性照護。

祥寶長照集團董事長林哲弘表示，祥寶已深耕長照領域近40年，旗下擁有超過10家機構、2,000多張床位，每月服務人次超過2,500人。「長照是我的終身志業，這次能與鴻海與馬偕合作，是我們邁向智慧轉型的重要一步。」他指出，即將開幕的桃園大漢溪畔康莊院區將成為新世代智慧長照旗艦示範點，「我們希望在照顧長者的同時，也能為照服員創造更安全的工作環境，這才是真正全面的照護。」

除了長者照顧，三方合作也著重於照服員的工作安全與健康。鴻海總經理姜志雄提到，「超高齡化社會不只考驗照護量能，更挑戰照服員的工作強度。」此次合作同步導入外骨骼輔助裝置，利用人體工學與AI動作辨識技術，協助照服員在進行翻身、移位、沐浴及復健支援等高負荷動作時分散壓力。實測結果顯示，這項裝置能降低腰背肌群用力高達94%，翻身效率提升約33%，有效預防肌肉疲勞與職業傷害。「它不只是科技設備，而是一種實際改善照護現場工作條件的實用工具，讓照服員能更安全地照顧長者。」

姜志雄進一步指出，鴻海正從製造業者轉型為數位健康生態系的建構者。「我們已開發出CoDoctor系列平台，從醫療院所使用的Pro版、家庭用的Home版，到偏鄉地區巡診的Eye版本，並結合FoxBrain健康雲AI演算法，打造從醫院延伸至家庭與長照機構的完整照護鏈。」他形容，這套系統就像「一張無形的健康安全網」，即時蒐集、分析並回饋生理訊息，讓照護變得更主動、更智慧。

張文瀚認為，智慧長照的終極目標不僅是數據管理，而是讓長者「活得久，也要活得好」。他強調：「我們希望讓每一位入住長照機構的長者，都能在安全與尊嚴中，被即時照護、被用心了解。這才是智慧醫療真正的價值所在。」

目前這套合作模式已被視為全台智慧長照的示範案例*。未來三方將以桃園、台北示範據點為基礎，逐步推廣至更多縣市的長照機構與居家照護系統，持續優化AI分析與雲端數據串接，打造跨院、跨域的健康管理網絡。

姜志雄最後表示：「我們希望透過科技與醫療的結合，打造一個讓長者安心、讓家屬放心、讓照服員健康的智慧長照環境，讓科技真正走進人心。」

