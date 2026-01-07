鴻海不只造 iPhone！佈局「數兆美元」新戰場 下一個金雞母是它

財經中心／師瑞德報導

鴻海新金雞母曝光！不只造iPhone，鴻海攜手英商Pace CCS在台北啟用聯合實驗室，殺進數兆美元碳捕捉市場。竟用「半導體黑科技」解決全球無解的管線腐蝕痛點，這招讓業界驚呆。鎖定80億噸碳捕集需求，鴻海鴨子划水佈局綠金，準備通吃兆元大餅！（圖／鴻海提供）

當全球投資人還在緊盯 iPhone 出貨數字、擔心消費電子市場飽和之際，鴻海（2317）其實早已在檯面下「惦惦吃三碗公」，悄悄孵化出一隻驚人的「超級金雞母」！這一次，鴻海的野心不再侷限於電動車或 AI 伺服器，而是跨界瞄準了比石油還珍貴的「綠色黃金」。就在 2025 年的最後一天，這項佈局已久的秘密計畫終於浮出水面，準備引爆下一個兆元世代！

為了搶攻全球淨零排放的龐大商機，鴻海科技集團日前無預警宣布一項重大戰略合作，攜手英國碳捕捉與封存（CCS）設計領域的龍頭霸主 Pace CCS，直接在台北啟用聯合實驗室。此舉不僅宣告鴻海正式「殺進」綠色能源領域，更要用集團最擅長的精密製造實力，解決困擾全球 CCS 產業已久的「管線腐蝕」致命痛點，準備將這塊數兆美元的市場大餅一口吞下！

廣告 廣告

數兆美元肥肉就在這！鴻海搶攻 CCS「兆元級」大餅

為什麼鴻海要看上這個領域？因為這就是未來的「印鈔機」！碳捕捉與封存（CCS）被視為全球實現淨零排放的最後一哩路。根據估計，全球每年對碳捕集的需求高達 80 億噸二氧化碳，相關基礎建設投資規模上看「數兆美元」。這塊驚人的市場大餅，已成為各國與跨國企業兵家必爭之地，而鴻海顯然已經搶得先機。

然而，這塊肥肉並不好吃。目前的 CCS 基礎設施面臨一個超級難題：在二氧化碳傳輸過程中，化學反應常衍生出硫酸和硝酸等「強腐蝕性物質」，甚至生成水和固體。這些東西會讓昂貴的管線設備腐蝕、侵蝕，嚴重時更會把處置井直接堵死，讓幾百億的設備瞬間報銷，是業界最頭痛的「卡脖子」難題。

竟用「半導體黑科技」來救？鴻海這招太絕了

全球專家都沒轍的問題，鴻海有解？鴻海與 Pace CCS 此次成立的全新台北實驗室，核心任務就是開發先進的「化學注入技術」來攻克這個難關。

值得注意的是，鴻海這次祭出了「跨界黑科技」！實驗室將大膽嘗試驗證一種原本用在「半導體製造」的高階「化學清除劑」。目標是證明這項技術能在嚴苛的實際 CCS 運作環境下，有效抑制有害酸性物質和水的形成，直接從源頭斬斷腐蝕危機。這招「移花接木」，將半導體技術應用在能源產業，讓業界大開眼界。

強強聯手！英商大讚：終於有救了

對於這項突破性合作，Pace CCS 董事總經理 Matthew Healey 難掩興奮地強調：「這是 CCS 產業一直以來遲遲無法解決的問題。透過解決此技術挑戰，我們將能加速全球 CCS 的部署。」

鴻海科技集團環保長洪榮聰也表示，鴻海很榮幸能將集團在產業鏈的專業知識「跨界」應用於能源轉型。這次鴻海結合了自身的精密製造底蘊，加上 Pace CCS 的專業設計經驗，不僅為台灣在國際綠能版圖再下一城，更向外界證明：鴻海不只能做手機，更能做救地球的生意！

鴻海新金雞母曝光！不只造iPhone，鴻海攜手英商Pace CCS在台北啟用聯合實驗室，殺進數兆美元碳捕捉市場。竟用「半導體黑科技」解決全球無解的管線腐蝕痛點，這招讓業界驚呆。鎖定80億噸碳捕集需求，鴻海鴨子划水佈局綠金，準備通吃兆元大餅！（圖／鴻海提供）

更多三立新聞網報導

錯過這波再等10年？美股多頭列車啟動 跟著「最強龍頭」賺長線

2025重罰黑名單曝光！誰被金管會罰最慘？5大苦主並列「罰鍰王」

專法過了還是奴！外送員別高興得太早 全總揭平台「3大黑箱」

微軟帶頭借錢投資AI！科技債成新主流 息收價差雙賺趁現在

