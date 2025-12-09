鴻海中東布局再下一城 旗下鴻騰精密沙國充電樁工廠動土

鴻海（2317）集團旗下鴻騰精密科技（FIT）與沙烏地Saleh Suleiman Alrajhi & Sons合資成立的Smart Mobility，已於達曼（Dammam）薩勒曼國王能源園區（King Salman Energy Park, SPARK）正式動土。

業內指出，這不僅象徵沙國在充電樁本地化製造的發展邁入全新階段，也代表鴻海集團布局中東再下一城。

Smart Mobility宣布三款充電產品已取得沙國SASO認證，充電樁營運管理系統（CPMS）預計2026年上半年商用化。占地9,490平方公尺的工廠預計2026年第3季完工，在完成SPARK的相關驗證流程後，2026年第4季正式投產。

廣告 廣告

SPARK總裁兼執行長Mishal I. Al-Zughaibi表示，SPARK正逐步打造為中東地區的先進能源與工業科技樞紐，園區鄰近沙烏地核心能源基礎設施，擁有成熟的物流體系與靠近阿拉伯灣港口的地理優勢，未來將與海灣合作委員會國家（GCC）鐵路網相連，成為推動區域製造、出口與能源科技創新最具戰略意義的據點。

Smart Mobility在園區內啟用首座電動車充電站，成為園區的第一個充電樁示範級安裝點。彰顯技術實力與Smart Mobility在能源園區轉型中的關鍵地位。

Smart Mobility執行長Prince Fahad N. Al Saud指出，成為AI的未來能源樞紐，是沙烏地明確的國家級願景，全球車用正加速邁向AI驅動的智慧移動，無論Level 4自動駕駛、車聯網技術，還是AI預測系統，核心架構皆建立在電動化之上，電動車是AI時代中車用升級的必要運算平台，充電網絡必須被視為國家能源基礎建設的一部分，以能源產業為主體發展的SPARK正是推動這一轉型的最佳基地。

鴻騰董事長盧松青表示，鴻騰在亞洲、歐洲、美洲均設有工廠與研發中心，非洲亦有支援歐洲市場的車用產線，擁有跨區域建構高可靠度製造體系的成熟經驗。沙烏地新廠象徵FIT在歐洲中東與非洲區域建立重要據點，更是一段長期合作、共同願景與攜手前行的承諾。

此次動土亦呼應沙烏地政府採購機關推動的「沙烏地製造 」（Saudi Made）政策，政府採購優先支持本地製造。Smart Mobility工廠將生產多款充電樁硬體設備。

延伸閱讀

鴻海電動車、AI 伺服器中東布局 同步進擊

【看原文連結】

更多udn報導

青森7.5強震！台旅客護電視、陸網狂刷慶祝 日人怒轟

桃園機場半夜像白天？見人潮爆滿傻眼 網曝最香理由

人脈榨光就掰？保險業務員暗黑手段 兩派掀論戰

高雄AAA韓團男成員2大失禮行為瘋傳 網氣炸