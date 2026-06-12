鴻海人才戰略獲國際認證 「未來領袖計畫」奪大獎

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鴻海人資長夏國安（右）出席ATD在洛杉磯舉行的頒獎典禮，由ATD執行長Tony Bingham（左）手中接下卓越實務獎。（圖／鴻海）

鴻海宣布，鴻海「未來領袖計畫」首度獲得全球規模最大的職場學習與人才發展組織「美國人才發展協會（ATD）」卓越實務獎，鴻海集團人資長夏國安親自出席領獎。

鴻海表示，ATD是全球人才發展領域具高度公信力與影響力的國際專業組織，鴻海獲得的卓越實務獎特別重視專案與企業策略的連結、成果的可衡量性，以及對組織產生的長期影響力，今年共有來自全世界各地46家機構，總共59項專案，獲得最佳卓越實務獎。

鴻海表示，得獎不僅代表集團高階人才發展模式獲得國際專業評審肯定，也彰顯鴻海以系統化人才培育支撐企業轉型、強化組織韌性與永續競爭力的實踐成果。

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對於本次鴻海能夠獲獎，ATD評審表示，鴻海以長期人才策略藍圖與職能矩陣為核心，結合外部顧問與內部關鍵利害關係人，共同盤點未來關鍵能力，讓計畫得以在集團層級有效推進。

夏國安表示，鴻海推動的未來領袖計畫將高階人才培育視為支撐第二成長曲線、強化組織韌性及提升策略執行力的重要工程，聚焦培育具備策略決策、創新驅動與跨組織協作能力的未來領導人才。

有別於傳統以課堂學習為主的培訓模式，該計畫以3A核心方法論採「定標 Aim—對標 Accelerate—達標 Achieve」，先明確定義未來領導人才所需能力標準，再結合科學化評鑑了解團體及個人之能力缺口，透過跨部門歷練與高階主管教練，發展其所需能力，同時，學員在真實經營情境中累積策略判斷、資源整合與團隊帶領經驗，將學習成果轉化為可被觀察、可被追蹤的領導行為與業務貢獻。

鴻海表示，「未來領袖計畫」推動三年來，培育的高階主管有逾80％投入集團關鍵策略專案，展現鴻海以系統化人才發展強化接班布局的實踐成果。



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