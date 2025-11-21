鴻海全新電動車Model A亮相！日本上市首發

▲ 鴻海全新MODEL A 電動車，今（21）日正式亮相，直接開進科技日現場。（圖/記者林汪靜攝）

[NOWnews今日新聞] 鴻海今年推出全新的MODEL A 電動車，今（21）日正式亮相，直接開進科技日現場！MODEL A將以日本電動車市場為上市首發地，後續已和品牌客戶商談，未來將以日本、東南亞及印度市場為主要銷售市場。

Model A強調「空間」為首要賣點，比同級車更寬、更長，方便攜帶大型行李與嬰兒推車。設計理念採「無印風」，未來配合客戶時程，MODEL A將以日本電動車市場為上市首發地，後續已和品牌客戶商談。

MODEL A自去年HHTD24靜態展出後，即獲得外界不少關注與好評，鴻海建立車型開發團隊，長期調查日本市場並針對使用者的工作與生活需求，提出「Being White」的造型哲學，重視純粹性與靈活性，融合日系美感，具備可對應各種場景和需求的擴展性。

鴻海科技集團EV策略長關潤在活動主舞台上，一口氣亮相三台不同設定的MODEL A，提供不同產業、使用者與情境的需求，結合了最新AI技術與模組化零部件讓成本最佳化，為多樣化的應用場景帶來了新的可能性。

Model-A 展現 Foxconn EV DNA：寬敞、簡潔、高性能與智慧，並透過MIIH 平台推動技術開放，加速全球電動車普及。

另一方面，今日現場鴻海也集齊了Model C、Model B、Model T、Model U等新生代車款，同時也有外銷海外的北美版Model C，展現鴻海仍持續拓展海外客戶的企圖心。

