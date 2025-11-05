鴻海兩大客戶攜手赴日 利多

日本軟銀集團與OpenAI集團PBC昨（5）日宣布，雙方成立合資企業「SB OAI Japan GK」，將推出晶睿智慧（Crystal Intelligence）企業級AI解決方案，以AI技術重塑日本企業的管理與運營。法人認為，軟銀與OpanAI的硬體供應商均為鴻海（2317），隨著雙方攜手開拓日本AI市場，鴻海可望受惠。

鴻海與軟銀之前宣布各出資50%成立合資公司，以負責在美國俄亥俄州AI資料中心設備的設計與製造。同時，鴻海也是OpenAI主力伺服器供應商，隨著兩大客戶合作觸角延伸到日本，鴻海可望跟著沾光。

SB OAI Japan GK將採用OpenAI的先進AI技術，在日本市場獨家推廣Crystal Intelligence，這是一款集成OpenAI最新產品、並配備定製化與系統集成服務的一體化企業AI解決方案，預計2026年上市。

Crystal Intelligence旨在通過引入先進的AI工具，提升企業生產力與管理效率。 該解決方案融合了OpenAI的企業級產品與SB OAI Japan提供的日文化部署及支援服務，以更貼合日本企業需求。

軟銀集團正積極推進向「原生AI企業集團」轉型，推動全體員工在日常工作中廣泛使用AI技術。 集團目前已基於OpenAI技術，在內部創建了約250萬個定製化GPT。

