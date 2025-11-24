鴻海利多不漲 FII又遭傳言打擊! 公司澄清：第四季營運按計畫推進、客戶需求暢旺
鴻海（2317）集團旗下富士康工業互聯（FII，簡稱工業富聯）今（24）日在上交所發布聲明，針對近期網路平台流傳「公司下調第四季度業績目標」、「大客戶將調整 L10/L11 商業模式」等訊息，強調皆為不實言論，呼籲市場勿信網路謠傳。
近期鴻海接連釋出利多，除與輝達（NVIDIA）持續拓展合作版圖，日前並宣布與 OpenAI 建立合作關係、更在上周鴻海科技日展示最新電動車平台、AI 伺服器、機器人及智慧製造等技術，利多題材滿滿。不過，市場反應卻不如預期，股價連日走弱，連在上交所掛牌的FII也遭謠傳下調第四季業績，為此鴻海集團今天兩地發布重訊澄清謠言。
工業富聯(FII)近月來在上交所股價下跌幅已逾達30%，市值蒸發4000億人民幣，針對市場謠言，工業富聯今天發布澄清公告，母公司鴻海也在台灣證交所揭露此一訊息。
FII澄清表示，目前公司第四季整體經營情況穩定，包括 GB200、GB300 等產品出貨均按既定計畫推進，主要客戶需求仍然暢旺，生產與出貨運作一切正常。公司也未接獲任何核心客戶提出調整業務模式、下修訂單份額或價格的要求。
針對外界臆測公司「下修第四季利潤目標」，FII明確指出，公司從未向市場下調業績預期，也不存在任何應披露而未披露的資訊。目前與客戶共同開發的下一代產品亦依照原先進度順利推進。
FII強調，網路平台相關言論均非事實，已對市場造成不必要的誤導。未來將持續依規範揭露重要資訊，維護投資人權益。
台灣機車外銷成績揭曉 「這國」暴風式成長：金額狂飆2921％
10月台股在高點！央行：散戶信心指標連三月站上3.8兆 外資停泊也增加
魏哲家、張忠謀、張淑芬皆無公開臉書帳號 台積電籲民眾勿上當
利空連環爆！這記憶體模組廠「連虧30季」6天狂瀉38% 今開盤即吞第4根跌停
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（24）日以26,596.03點開高，最高來到26,764.13點，截至上午10點15時，仍維持在平盤之上。觀察盤中跌停個股...FTNN新聞網 ・ 10 小時前
外資大甩尾！台積電最後一盤被大砍3.9萬張！跌10元收1375元 名師最新解析
台積電（2330）收盤最後一筆賣單暴增逾3.9萬張，股價跌10元收在1375元，專家表示，主要是MSCI今（24）日生效，外資大甩尾，後續緊盯外資動向，但短線震盪機率大。Yahoo奇摩股市 ・ 6 小時前
鴻海利多連發卻不漲？今陷220元保衛戰 專家曝一關鍵：山上來的滾石先別擋
國際電子代工大廠鴻海（2317）近期持續走弱，今（24）日更與大盤不同調，明明利多連連卻漲聲難響，股價更回測221元、下跌。啟發投顧分析師郭憲政指出，其實仍是外資持續殺出，若以高點計算，融資斷頭價至少到206元，建議在價格接近200元時再去留意進場，直言「山上滾下來的石頭先別擋。」Yahoo奇摩股市 ・ 9 小時前
台積電概念股繼續燒？億元教授口袋名單曝光：明年2檔有潛力
隨著年底腳步逼近，投資市場的目光逐漸轉向2026年的潛力標的。今年在AI熱潮推動下，台股屢創新高，與AI及台積電相關的個股也紛紛上漲。億元教授鄭廳宜看好明年具有黑馬潛力的標的，包括專注無人機防干擾技術的亞電（4939）以及聚焦半導體先進製程化學品的中華化（1727）。中天新聞網 ・ 1 天前
MSCI調整殺出驚天尾盤量 台股回吐收小漲69點/普發一萬郵局領現潮 揭銀髮族數位落差待解 /矽光子資金狂湧 光聖亮燈領概念股齊揚｜Yahoo財經掃描
美股受到紐約聯準銀行總裁Williams再度釋出「近期仍可降息且不致危及抗通膨」談話激勵，加上市場對Fed 12月降息機率再度上修，帶動主要指數全面走揚。道瓊工業指數勁揚1.08%，標普500指數上漲0.98%，那斯達克指數上漲0.88%，費城半導體指數也走高0.86%。科技股中，谷歌受惠Gemini3與客製化TPU題材股價創高，半導體設備族群順勢走揚，不過輝達股價小跌、台積電ADR也回落約0.88%，顯示AI相關個股仍在高檔震盪消化前波漲幅。 亞股今早對美股反彈反應分歧，日股重挫2.40%，韓股小跌；相對之下，港股走強1.97%，上證指數同樣走揚，區域市場風險偏好略有回穩但尚未全面轉強。 台股今（24）日在美股回穩帶動下開高震盪，加權指數終場小漲69.3點、收26,504.24點，成交值放大至7,140.87億元，改寫今年單日最大量。盤面早盤一度在多頭氣勢推升下大漲近300點，不過受MSCI半年度權重調整盤後生效影響，台積電(2330)盤中曾大漲20元攻到1405，，尾盤卻遭爆量殺尾，收跌至1375元，壓抑指數漲幅。資金則轉向高價股與題材股點火，包括股王信驊(5274)、穎崴(6515)、精測(6510)、旺矽(6223)強勢走揚，光聖(6442)鎖漲停改寫天價；記憶體族群中華邦電(2344)、南亞科(2408)領軍反彈，被動元件金山電(8042)、蜜望實(8043)續強；矽光子與光通訊族群環球晶(6488)、聯光通(4903)、波若威(3163)、眾達-KY(4977)、華星光(4979)等同步放量走高，成為在震盪壓力下，撐起盤面人氣的多頭火種。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 2 小時前
台股週線崩跌962點！外資猛丟高股息ETF、國家隊反手狂撿 斥資33億入袋「這5檔」破14萬張
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數上週（11/17～11/21）週跌962.56點、跌幅3.51%，收在26,434.94點。台股上週加權指數崩跌，週線迎來連3收黑，高...FTNN新聞網 ・ 1 天前
液冷時代來了！GB300+自研ASIC大改水冷架構「這2檔」卡位千億商機 目標價直指1800、1288元
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導AI伺服器功耗一路飆升，從GB200、GB300到各家自研ASIC陸續轉向液冷，使散熱生態系迎來關鍵轉折。法人指出，液冷將不再只是...FTNN新聞網 ・ 1 天前
談台美匯率聲明後台幣走勢！陳鳳馨揭美國真實目的 預言這時間「台幣將升值」
英國《經濟學人》近期報導直指台灣患有「台灣病」，台灣為提振出口競爭力和擔心保險公司倒閉，因此央行必須控制新台幣升值，此即為台灣病的問題。與此同時台灣央行和美國財政部14日簽署了有關於匯率安排的聯合聲明，強調央行每半年需提出一份央行干預匯市的相關報告。對此，媒體人陳鳳馨在網路節目《風向龍鳳配》中指出，《經濟學人》和美國官方的關聯度不高，並未密切綁定，因此兩件事......風傳媒 ・ 1 天前
液冷爆發點來了！散熱大廠下跌5%仍不怕？「接大單關鍵」曝光：明年營收衝50%
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導AI伺服器散熱升級潮仍在延燒，Q4對液冷技術的需求有望持續走強。不過，散熱大廠雙鴻（3324）上週五（21日）股價遭重挫，盤...FTNN新聞網 ・ 12 小時前
美政府關43天後…金價跳水美元升 專家：明年上看4900美元、進場時間曝
美國政府經歷長達 43 天、史上最久的關門，使原本延後發布的 9 月非農就業數據出爐後亮眼呈現，新增就業達 11.9 萬人，遠高於市場原先預估的 5 萬人。意外強勁的數據推升美元指數彈升，金價更一度自高點「跳水」急跌近 2%。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
熱門股／AI擴張年 6檔明星股必看
國泰綜合證券期貨研究部近日公佈最新產業報告，對全球雲端服務產業（CSP）做出極度樂觀預測：2026年將成為雲端與AI基礎建設的「超級擴張年」，三大動能同步爆發，帶動相關供應鏈進入史無前例的高成長週期。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
【富邦金法說會1】談明年股利 總座韓蔚廷：「現金股息為主」
富邦金（2881）今（24）日下午舉行第三季法人說明會，針對外界關心股利政策？總經理韓蔚廷表示，「配股政策目前沒有改變，會以現金股利為主」，他進一步說，還在編預算中，會考量整體業務發展需要及股東期望，到明年第一季時，再跟投資人比較確切地報告。Yahoo奇摩股市 ・ 5 小時前
台股季線保衛戰開打！法人大戶最愛買「個股名單」曝光
[Newtalk新聞] 台股大盤上週遭逢重挫，下跌 962 點，期間先後出現今年第二大漲點與第三大跌點，指數回測季均線。上週五外資更是單日賣超 915 億，創下歷史第四大賣超紀錄。 本周台股重點？分析師張貽程表示，大盤指數季線支撐保衛戰，26000點整數支撐力道。外資與匯率台幣重貶至31.45 元，留意熱錢是否能回流。外資 11 月已賣超 3576 億，觀察是否進入尾聲。 以下是張貽程盤點本周市場關注熱門股： 1802 台玻 玻璃纖維布受惠 AI 需求成長，供貨能見度高，盤中成交熱絡。 8358 金居 高階銅箔持續缺貨，第四季為今年單季高峰，技術面呈三角收斂。 1815 富喬 具備玻纖紗、玻纖布自製能力，有利提升獲利，股價看回不回。 2368 金像電 ASIC、800G 交換器占比提升，PCB 層數需求增加；投信連續加碼。 6442 光聖 AI 伺服器需求帶動光纖模組成長，股價創歷史新高。 2449 京元電子 封測產業進入超級循環，持續擴產，大戶持股集中。 2327 國巨 被動元件大廠訂單回溫，產品線多元化，投信連續買超。 3443 創意 AI 推動 ASIC 需求進入建設期，量產快速新頭殼 ・ 11 小時前
台積電漲20元至1405後熄火！名師示警：外資才剛大砍 短線難強攻
美國 12 月降息機率重新回升至七成以上，牽動科技股情緒回暖，台積電（2330）今（24）日盤中一度「回神」拉升20元至 1405 元，但高點後買盤力道轉弱，股價又回落至平盤附近的 1385 元震盪。Yahoo奇摩股市 ・ 11 小時前
無人機需求帶動出口狂飆 台灣10個月衝上全球出口榜前列
財政部表示，無人機其低成本與靈活運用特性，不僅能用於個人娛樂、影像拍攝、智慧農業等領域，也是建構國防不對稱戰力的重要工具。113年全球無人機出口金額已經達到58.2億美元，年增36.1％，顯見無人機仍是高速成長的產業。就全球來看，大陸憑藉政策支持、技術與價格優勢，為...CTWANT ・ 14 小時前
小兒連九週狂買00882！又砸破2.6億攬入00881 國家隊反手倒貨2萬張...提款5.5億元
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導台股加權指數上週（11/17～11/21）崩跌962.56點、跌幅3.51%，收在26,434.94點，連帶週線迎來連3收黑。在ETF方面，國泰永續...FTNN新聞網 ・ 1 天前
美國降息倒數？比特幣先行洩密 美銀解析Fed下一步
紐約聯準銀行總裁威廉斯（John Williams）近日強調美國就業市場風險升高、通膨持續降溫，意外「放鴿」的言論讓原本僅約29%的12月降息機率，大幅跳升至接近70%。美國銀行首席投資分析師哈奈特（Michael Hartnett）則認為，比特幣是Fed政策風向球，預期聯準會極可能重演「政策投降」劇本重啟降息。中時財經即時 ・ 8 小時前
如果AI泡沫破滅 美股七巨頭誰能倖存？
美股七巨頭正深陷一場史無前例的 AI 軍備競賽，為搶佔 AI 產業革命制高點，這些企業正以空前力度投入資本開支，大舉興建 AI 基礎設施，但隨著市場對 AI 泡沫的擔憂持續升溫，近期美股科技股遭遇猛烈拋售，市場對科技巨頭巨額 AI 投入能否獲得相應回報的疑慮不斷加深。 這場拋售鉅亨網 ・ 14 小時前
軍工概念股高飛 雷虎漲停、漢翔亞航勁揚
（中央社記者江明晏台北2025年11月24日電）台灣力拚成為「無人機民主供應鏈亞洲中心」，政府傳擬斥資逾百億元採購反無人機系統，帶動無人機等軍工概念股今天股價高飛，雷虎攻上漲停122元，漢翔漲逾4%，亞航、長榮航太等勁揚。媒體報導，行政院國土安全辦公室與國防部準備斥資百億元以上採購反無人機系統，要求必須引進以色列獨有的「接管」性能，能針對闖入特定空域的無人機，藉由駭客技術，強制接管、沒收；針對大疆無人機獨有的OcuSync通訊協定技術進行破解。行政院會先前通過「無人載具產業發展統籌型計畫」，預計2025年到2030年投入新台幣442億元，力拚2030年國內無人機產值突破400億元，打造台灣成為「無人機民主供應鏈亞洲中心」。台股今天軍工股強勢反彈，尤以無人機概念股領軍，雷虎(8033)早盤強攻漲停122元，漢翔(2634)漲逾4%，亞航(2630)、長榮航太(2645)漲約5%、中光電(5371)上漲約4%。軍工股造船族群今天也表態，台船(2208)漲逾3%，龍德造船(6753)大漲近7%。漢翔目前在無人機領域的布局多軌並行，自行開發無人機反制系統外，也協助具研發能力的中小企業提供量產支中央社財經 ・ 8 小時前
台股上週急殺破季線...市場心態崩了？借券餘額飆1,505萬張創新高、台積電卻逆勢探底
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導台股上週遭逢猛烈修正，加權指數單週重挫962.56點，11月以來累計大跌1,798點，上週五（21日）更一路摜破季線26,470點關卡，市...FTNN新聞網 ・ 11 小時前