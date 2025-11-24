鴻海利多不漲 FII又遭傳言打擊! 公司澄清：第四季營運按計畫推進、客戶需求暢旺

鴻海科技日現場攤位展機器人、機器手臂。李政龍攝



鴻海（2317）集團旗下富士康工業互聯（FII，簡稱工業富聯）今（24）日在上交所發布聲明，針對近期網路平台流傳「公司下調第四季度業績目標」、「大客戶將調整 L10/L11 商業模式」等訊息，強調皆為不實言論，呼籲市場勿信網路謠傳。

近期鴻海接連釋出利多，除與輝達（NVIDIA）持續拓展合作版圖，日前並宣布與 OpenAI 建立合作關係、更在上周鴻海科技日展示最新電動車平台、AI 伺服器、機器人及智慧製造等技術，利多題材滿滿。不過，市場反應卻不如預期，股價連日走弱，連在上交所掛牌的FII也遭謠傳下調第四季業績，為此鴻海集團今天兩地發布重訊澄清謠言。

工業富聯(FII)近月來在上交所股價下跌幅已逾達30%，市值蒸發4000億人民幣，針對市場謠言，工業富聯今天發布澄清公告，母公司鴻海也在台灣證交所揭露此一訊息。

FII澄清表示，目前公司第四季整體經營情況穩定，包括 GB200、GB300 等產品出貨均按既定計畫推進，主要客戶需求仍然暢旺，生產與出貨運作一切正常。公司也未接獲任何核心客戶提出調整業務模式、下修訂單份額或價格的要求。

針對外界臆測公司「下修第四季利潤目標」，FII明確指出，公司從未向市場下調業績預期，也不存在任何應披露而未披露的資訊。目前與客戶共同開發的下一代產品亦依照原先進度順利推進。

FII強調，網路平台相關言論均非事實，已對市場造成不必要的誤導。未來將持續依規範揭露重要資訊，維護投資人權益。

